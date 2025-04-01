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По данным УГАИ

По данным УГАИ
фото: Shutterstock nuotr/delfi.lt

В период с 18 по 24 апреля сотрудники ГАИ задержали 18 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пять нарушителей выявлены в Рыбнице, четыре – в Григориополе, по три – в Тирасполе и Бендерах, два – в Слободзее и один – в Дубоссарах.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 11 пьяных водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Пять нетрезвых водителей сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Два автолюбителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Сегодня, 09:55
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