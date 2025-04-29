Каждая четвертая семья в Молдове не может себе позволить минимальный набор продуктов, по данным исследования Idis Viitorul. Еще хуже, что только 20% молдаван могут позволить себе здоровую пищу. Парадокс в том, что несмотря на высокие расходы на продукты, мы очень расточительны — каждый год в Молдове выбрасывается 180 тысяч тонн еды. Особенно много еды оказывается в мусорном контейнере после праздников, передает tv8.md.
Экономист Вячеслав Ионицэ отметил, что в последние годы цены на продукты в Молдове выросли на 90% с 2021 по 2025 годы, что почти в два раза больше, чем 5 лет назад. При этом пищевые привычки молдаван остаются прежними. По средним данным, почти 40% ежемесячного бюджета молдавской семьи уходит на продукты.
В то время как малообеспеченные семьи тратят 60% своего дохода, более обеспеченные выделяют 25-30%. Для сравнения, в Европе этот показатель составляет 10-15%. При этом много продуктов не потребляется и выбрасывается, что вызывает беспокойство.
"5% всех расходов семьи в Молдове уходит на выбрасывание продуктов — это довольно много. Эта сумма больше, чем мы тратим на здравоохранение, отдых и культуру, а также в четыре раза больше, чем на образование. Это подчеркивает неэффективное использование ресурсов, которое могло бы быть направлено на более важные сферы", - говорит эксперт.
По прогнозам специалистов, в нынешнем году на продукты питания молдаване предположительно потратят почти 23 млрд леев. Около 8 млрд из этой суммы уйдет на еду, которая в конечном итоге окажется в мусорном ведре.
Прохожие, с которые удалось пообщаться съемочной группе TV8 признались, что большую часть своего ежемесячного бюджета тратят на еду, но стараются закупаться так, чтобы не выбрасывать.
По данным статистики, в прошлом году объем пищевых отходов в Молдова составил 71 кг на человека, а в этом году показатель удалось сократить всего до 70 кг.
В глобальном масштабе Северная Америка и Европа лидируют в рейтинге пищевых отходов, где потери составляют до 300 кг на человека в год, по сравнению с Южной и Юго-Восточной Азией — от 120 до 140 кг на человека.