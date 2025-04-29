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Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу

Конгрессмен Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу
фото: AP Photo / Alex Brandon

Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента президенту США Дональду Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий".

Как отмечает портал Axios, речь идет о первой за этот год попытке законодателя-демократа из палаты представителей конгресса вынести импичмент президенту или члену его администрации. Однако портал указывает на то, что Танедар вряд ли чего-либо добьется с учетом того, что конгресс находится под контролем республиканцев, передает ria.ru.

"Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте", - сказал конгрессмен в видеозаписи, опубликованной в соцсети X.

Среди перечисленных статей указаны такие, как препятствование правосудию, международная агрессия, создание неправомерных ведомств (имеется в виду департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском - ред.), коррупция и "тираническое превышение полномочий".

Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.
  • Сегодня, 10:02
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