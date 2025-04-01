Осенняя сессия не закрыта из-за действия в республике особого правового режима – чрезвычайного экономического положения. Пресс-служба Верховного Совета ПМР знакомит с изменениями, которые вносились в законодательство в сфере экономики с начала 2025 года.
Изменения в республиканский бюджет для зарплат
Остатки республиканского и местных бюджетов, а также целевых фондов, сформированные на 1 января 2025 года, государство направило на финансовое обеспечение заработных плат бюджетникам. Разработанный Президентом законопроект Верховный Совет поддержал 26 февраля в двух чтениях. Из-за простоя промышленных предприятий и республиканский, и местные бюджеты городов и районов несут огромные потери.
«Органы государственной власти и управления принимают все возможные усилия для того, чтобы консолидировать финансовые ресурсы, финансовые возможности государства для обеспечения социальных выплат нашим гражданам. Это касается и пенсионного обеспечения, и заработных плат работникам бюджетной сферы, и пособий. Поэтому законопроект был направлен на консолидацию как текущих финансовых ресурсов, поступающих в бюджет, так и остатков на 1 января 2025 года, для того, чтобы обеспечить и выполнить все социальные обязательства в полном объеме и в срок», – отметил в комментарии журналистам Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Например, Правительству дано было право из Дорожного фонда на социальные выплаты направить 37 млн рублей, из Паевого фонда – 30 млн рублей, из Фонда капвложений – 59 млн рублей. Принятым законом местным администрациям в городах и районах так же предоставлено право направлять на социальные выплаты остатки средств местных бюджетов, в том числе целевые средства. Председатель профильного парламентского комитета Виктор Гузун подчеркнул, что благодаря сформированным в декабре резервам в бюджете была возможность выплатить заработные платы в январе и пенсии в феврале. В конце февраля местные бюджеты получили трансферты для выплат зарплат в феврале и пенсий за март. Средств бюджета с учетом остатков-2024 хватило на выплату зарплат и пенсий в марте.
Новые условия работы предпринимателей на «упрощенке»
Индивидуальным предпринимателям и организациям, работающим на «упрощенке», разрешено продолжать работать в этой налоговой системе в следующем году в случае несвоевременной уплаты налогов. Изменения в профильный закон Верховный Совет принял в феврале. Ранее, согласно нормам закона «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения», если предприниматель допустил несвоевременную уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды на срок 30 календарных дней и более, то он терял право работать «по упрощенке» со следующего года.
Изменения в налоговое законодательство, которые смягчают действующие нормы закона об «упрощенке», на основании обращений предпринимателей разработали парламентарии Виктор Гузун, Галина Антюфеева и Вадим Кравчук. Вторым законопроектом в Кодекс об административных правонарушениях внесен пункт 2-1 ст.15.5. Он вводит штрафы для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих по «упрощенке», если оплата налогов просрочена более чем на 3 месяца и сумма просроченных платежей превышает 100 РУ МЗП. Размеры штрафов – от 50 до 100 РУ МЗП для индивидуальных предпринимателей, для должностных лиц – от 100 до 200 РУ МЗП, для юридических лиц – от 300 до 350 РУ МЗП.
В апреле Верховный Совет дополнил закон о спецналоговом режиме, предоставив возможность индивидуальным предпринимателям приостанавливать применение упрощенной системы налогообложения не только лично. Согласно новой норме, если индивидуальный предприниматель не может самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о том, что он приостанавливает деятельность по «упрощенке», тогда это могут сделать супруг или супруга, или другой близкий родственник при наличии документов, которые подтверждают то, что предприниматель не может это сделать сам. Кроме того, подать заявление в налоговую о приостановке работы индивидуального предпринимателя по «упрощенке» может любое лицо, действующее от его имени на основании нотариально заверенной доверенности.
«Упрощенная система налогообложения подразумевает уплату налога на доходы с оборота, который в случае, если человек отсутствует, уехал или заболел, равняется нулю, то есть он ничего не платит. Но даже в случае, когда человек не работает, нужно платить социальные налоги. Чтобы не оплачивать социальные платежи в таких случаях, закон дает право приостанавливать деятельность по данной системе налогообложения. В комитет поступают обращения, и люди рассказывают, что на практике получается такая ситуация: человек находится на длительном лечении 2 месяца, он физически не может прийти и написать заявление. И налог с оборота 3% он не платит, а социальный платеж уплачивать должен. Предложили подкорректировать законодательство и дать возможность приостанавливать не только на основании личного заявления, но и на основании доверенности, или родным и близким на основании иных документов», – пояснил поправку Комитета по экономической политике его председатель Виктор Гузун.
Дополнения в закон об упрощенной системе налогообложения вступят в силу с 1 мая.
Солнечная энергетика
В Приднестровье на законодательном уровне приняты нормы, которые помогут развивать альтернативные источники энергии. В марте Верховный Совет принял пакет законов, которые создадут в Приднестровье условия для начала реализации инвестиционных проектов по выработке электрической и тепловой энергии из возобновляемых источников.
Ряд льгот и преференций установлены для предприятий и организаций, которые будут строить солнечные электростанции и реализовывать излишки электроэнергии в общую сеть:
- деятельность по производству продукции электроэнергетики из возобновляемых источников энергии признается приоритетным видом деятельности;
- юрлица, которые строят станцию с генерирующим оборудованием, производят и реализуют электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, освобождаются от уплаты налога на доходы организаций на срок 5 (пять) лет с первого числа месяца, в котором впервые была получена выручка от реализации электроэнергии, в части данной выручки;
- юридические лица, являющиеся собственниками генерирующего оборудования (установок) и реализующие электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, освобождаются от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных в пользование (в том числе в аренду) для целей размещения данного оборудования, на срок 5 (пять) лет с первого числа месяца, в котором установки для выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии введены в эксплуатацию;
- в отношении оборудования, производящего электрическую и тепловую энергию из возобновляемых источников энергии и (или) с использованием твердого топлива, будет применяться специальная таможенная процедура.
Дополнения в закон о мерах поддержки в период ЧЭП
С 1 января 2025 года до окончания периода действия режима ЧЭП гражданам ПМР, имеющим право на льготу по оплате коммунальных услуг и проживающим в домах, где для отопления установлены электрические либо газовые котлы, предоставляется льгота на обеспечение твердым топливом по льготной цене в размере льготы, предоставленной законодательством на коммунальные услуги, в порядке и в пределах норм, утвержденных Правительством ПМР. Изменения приняты в закон о госмерах по минимизации негативного воздействия в связи с ЧЭП и снижением поставок газа. Данные нормы были актуальны в отопительный период. А порядок, условия и нормативы выдачи дров установлены нормативным актом Правительства ПМР.
«Например, участники боевых действий по защите ПМР, согласно законодательству, обладают льготой в 50% на оплату коммунальных услуг. Согласно принятому законопроекту, такая же льгота в 50% будет им предоставлена для приобретения твердого топлива – дров, вне зависимости от того, есть у них иное отопительное устройство или нет. Таким образом, те социальные категории, которые сегодня имеют льготы, они в рамках этих же льготных параметров смогут приобрести твердое топливо для отопления своих жилищ», – пояснил глава профильного парламентского Комитета Виктор Гузун.
Депутаты Александр Коршунов и Виктор Гузун разработали законопроект с целью защиты социально уязвимых слоев граждан Приднестровья в связи с прекращением поставок природного газа в республику.
В апреле в данный закон Верховным Советом внесены изменения, которые актуализируют отдельные нормы статьи 5. Они касаются сдачи отчетности.
«Не предполагая, что режим ЧЭП будет слишком продолжительным, в законе приняли норму о том, что Правительство представляет отчет о деятельности Правительства и отчеты об исполнении бюджетов за предыдущий финансовый год через 2 месяца после окончания чрезвычайного экономического положения. Ситуация в экономике непростая, соответственно, принято решение о продлении режима ЧЭП. И по действующей норме, получить отчет Правительства о деятельности и об исполнении республиканского бюджета не представляется возможным. Потому законопроектом предлагается внести изменения в закон и установить даты предоставления отчетов до 15 мая», – пояснил, представляя законопроект коллегам, Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Так, информация об исполнении республиканского и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов за первый квартал 2025 года должна быть предоставлена в срок до 20 июня 2025 года. Для финансовой и налоговой отчетности (за исключением финотчетности субъектов бюджетной сферы за 2024 год) установлен срок до 5 мая 2025 года включительно. Физические лица должны представить налоговые декларации за 2024 год в территориальные налоговые инспекции до 10 мая 2025 года. Действие документов разрешительного характера, перечень которых утвержден нормативным правовым актом Правительства (например, лицензии), автоматически продлевается и действует не до окончания ЧЭП и 30 дней после, а до 10 мая 2025 года включительно.
Отмена закона о развитии блокчейн-технологий
В связи с наступившими негативными последствиями сокращения (прекращения) поставок природного газа в республику с января 2025 года и кризисом в экономике, в Приднестровье отменен закон «О развитии информационных блокчейн-технологий». Он действовал с 2018 года. К объектам деятельности в области блокчейн-технологий относятся криптовалюта, смарт-контракты, майнинг и иные продукты и процессы, строящиеся на основе данной технологии.
Целевой сбор на благоустройство, который жители городов и сел уплачивают ежегодно в размере 145 рублей (10 РУ МЗП), не должен идти на содержание органов местного самоуправления и государственных администраций, например, на ремонт административного здания. Эту норму депутаты Верховного Совета закрепили в законе «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике», чтобы у правоприменителей было однозначное понимание в этом вопросе. Так как в парламент поступали обращения от местных депутатов различных населенных пунктов с просьбой уточнить, на какие цели могут тратиться деньги целевого сбора на благоустройство с населения.
«По нашему мнению, средства этого целевого сбора должны быть направлены на развитие инфраструктуры села, на благоустройство этого населенного пункта, чтобы все люди могли получить какие-то блага от этого сбора, они должны увидеть улучшение инфраструктуры и качества жизни на этой территории», – подчеркнул председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Целевой сбор жители городов платят с 2023 года, а сельчане – с 2013 года. Деньги от сбора могут быть направлены, например, на обустройство детских, спортивных площадок, мест отдыха, на парки, скверы, придомовые территории. Финансирование этих направлений определяется только на основании решения местных Советов народных депутатов.
Авторы законопроектов отметили, что договор купли-продажи, согласно нормам Гражданского кодекса, считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека, которые подтверждают оплату товара. И именно кассовый (товарный) чек является одним из важнейших инструментов защиты прав потребителя в сфере купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения работ. Также, согласно закону, все индивидуальные предприниматели, работающие по «упрощенке», должны выдавать своим покупателям кассовый чек. В случае невыдачи чека потребитель может обратиться по телефону горячей линии в контролирующие органы, которые обязаны отреагировать на обращение и провести проверку. Если информация о невыдаче чека подтверждается, налоговые службы вправе наложить штраф.
Медицинская продукция для госпрограмм освобождена от таможенной пошлины
Верховный Совет принял изменения в закон «О таможенном тарифе», согласно которым медико-фармацевтическая продукция и медоборудование, которые ввозятся в республику в рамках государственных целевых программ госучреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения, освобождаются от уплаты таможенной пошлины. До сих пор специальные тарифные льготы в рамках реализации госпрограмм применялись на основании распоряжений Правительства. Новые нормы в законе упростят и ускорят таможенные процедуры в отношении медицинского оборудования и лекарственных препаратов, которые ввозятся в Приднестровье для реализации госпрограмм в сфере здравоохранения.
Изменение в процедуре избрания главы совета директоров акционерного общества
Процедура избрания председателя совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества упрощена. Верховный Совет ПМР принял изменения в закон «Об акционерных обществах». Теперь, согласно новой норме, полномочия по избранию председателя совета директоров (наблюдательного совета) будут предоставлены совету директоров из его же состава.
Ранее законом было установлено, что глава совета директоров (наблюдательного совета) мог быть избран только на общем собрании акционеров. А это 50 и более человек. На практике возникали трудности с созывом общего собрания акционеров, а предприятие в форме АО не могло полноценно работать.