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Госавтоинспекция информирует
фото: пресс-центр МВД ПМР
Госавтоинспекция информирует о графике работы подразделений МРЭО и ПРТС в праздничные дни.
Нерабочие дни: 1, 2, 4, 5 и 9 мая – приёма не будет.
Рабочие дни: 3, 6 и 7 мая – по обычному графику: с 08:00 до 17:00.
8 мая – сокращённый рабочий день: приём до 12:00.
Госавтоинспекция обращает внимание граждан на необходимость своевременного планирования визитов в подразделения, учитывая изменения в графике работы.
- Сегодня, 10:31
- DTV
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