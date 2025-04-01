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Госавтоинспекция информирует

Госавтоинспекция информирует
фото: пресс-центр МВД ПМР

Госавтоинспекция информирует о графике работы подразделений МРЭО и ПРТС в праздничные дни.

Нерабочие дни: 1, 2, 4, 5 и 9 мая – приёма не будет.

Рабочие дни: 3, 6 и 7 мая – по обычному графику: с 08:00 до 17:00.

8 мая – сокращённый рабочий день: приём до 12:00.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан на необходимость своевременного планирования визитов в подразделения, учитывая изменения в графике работы.
  • Сегодня, 10:31
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