Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из состава СНГ, сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
"Официальных уведомлений о намерении покинуть СНГ от Молдавии не поступало", – сказал Агасандян.
Он отметил, что если такое решение будет принято, это вызовет сожаление, поскольку негативные последствия в первую очередь отразятся на гражданах республики. При этом политически уход Молдавии существенного влияния на работу СНГ не окажет.
Ранее молдавские власти неоднократно заявляли о планах пересмотра участия в СНГ. В 2023–2024 годах Кишинев начал процедуру денонсации некоторых соглашений в рамках объединения. Российская сторона выражала сожаление в связи с таким курсом Молдавии, подчеркивая, что преимущества от участия в Содружестве сохраняются, пишет ria.ru.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов, передает ria.ru.