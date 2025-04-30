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В Испании решили засекретить расследование масштабного блэкаута в стране

В Испании решили засекретить расследование масштабного блэкаута в стране
Shutterstock/Creative Cat Studio/источник:gazeta.ru

Национальная судебная коллегия Испании засекретила материалы расследования о масштабном отключении электричества, произошедшем 28 апреля и затронувшем почти всю территорию страны. Об этом сообщается в пресс-релизе судебных властей королевства, пишет gazeta.ru.

«Объявление секретности в этом разбирательстве имеет конкретную цель — предотвратить ситуацию, которая может серьезно поставить под угрозу исход расследования», — говорится в релизе.

При этом отмечается, что расследование ведется с целью установить, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом киберсаботажа против критической инфраструктуры страны.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

29 апреля в Испании стабилизировали электроснабжение. Сообщалось, что ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять свыше €1 млрд.

Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

Ранее в Португалии связали причину блэкаута с «редким атмосферным явлением».
  • Вчера, 11:42
  • DTV
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