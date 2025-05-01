Ученики выпускных классов республики готовятся к ответственному периоду. Традиционно в начале лета 9-е классы проходят государственную итоговую аттестацию. Выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ. О том, как будет проходить проверка знаний для учеников выпускных классов, рассказала министр просвещения Светлана Иванишина.
Что касается государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Им предстоит сдать 2 важных экзамена. 3 июня – математика, 10 июня – родной язык (русский, украинский или молдавский). Кроме того, предусмотрены так называемые резервные дни для тех, кто не справится с экзаменами с первой попытки. Пересдача назначена на 13 и 16 июня. Впрочем, в Минпросе говорят о том, что опасений за качество знаний нынешних девятиклассников нет. В апреле несколько выпускников сдавали экзамены досрочно и полностью справились, government.gospmr.orgпресс-служба Правительства ПМР.
«Они и в прошлом году хорошо сдали экзамен, показали хорошие результаты и в этом году. Я уверена, что дети готовятся. Они знают, как делать так, чтобы знания были глубокие. Они занимаются с учителями на уроках. То есть опасений никаких совершенно нет», — пояснила министр Светлана Иванишина.
Итоговая аттестация для выпускников 11-х классов проводится в форме ЕГЭ. Допуском к нему считается итоговое сочинение, его уже написали больше 2 тысяч одиннадцатиклассников и 97% показали хороший результат и получили зачет. Сам же ЕГЭ по родному языку запланирован на 28 мая, математику выпускники будут писать 4 июня. Возможны пересдачи, будет работать апелляционная комиссия.
«Родной язык дети уже сдавали 22 апреля. 9 человек. Из них шесть пятерок. Учащиеся получили две тройки, одну четверку. Двоек нет. То есть вполне приемлемые результаты. Мы очень довольны. В какой-то степени города все-таки превосходят по качеству образования села. Хотя бывают такие самородки, что сердце радуется», — добавила министр.
По итогам прошлых лет, отметила Светлана Иванишина, большая часть выпускников подтверждает свои знания результатами ЕГЭ. Однако в последнее время Минпрос особое внимание уделяет результатам тех выпускников, которые претендуют на медаль.
«Бывают такие моменты, когда по 10, 15, 20 медалистов не подтверждает свою медаль. То есть золотой переходят на серебряную или уходят вообще с медали. Это тревожный сигнал. И мы работаем над этим, ужесточаем требования, потому что медалист должен быть медалистом, он должен показывать высочайшее качество знаний. И не должно быть таких моментов, когда медалист не подтверждает медали», — считает Светлана Иванишина.
По опыту прошлых лет, отметила министр, родной язык выпускники 11-х классов сдают с лучшими результатами, чем математику. Так в 2024 году два выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. И оба высоких результата были по русскому языку. В этом году, добавила Светлана Иванишина, среди выпускников также есть много талантливых учеников, которым по силам показать отличные результаты.