ГТК обращает внимание индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, на изменения в порядке импорта отдельных категорий товаров.
В частности, Закон ПМР «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» дополнен пунктом, устанавливающим, что индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе осуществлять импорт товаров, перечень которых устанавливается Правительством ПМР.
В соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 30 апреля 2025г. № 123 «Об утверждении перечня товаров, импорт которых не вправе осуществлять индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения», в список включены:
1) товары, реализация которых запрещена в соответствии со статьей 2 Закона ПМР «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения»:
- спирт и спиртные напитки, виноматериалы, фрукты консервированные с применением спирто-винодельческой продукции и прочие виды консервированной продукции, содержащие алкоголь (коды ТН ВЭД 2203-2209);
- табачные и иные изделия (коды ТН ВЭД 2402, 2403, 2404), электронные сигареты и электрические испарительные устройства (8543 40 001);
- бензин и газойли, газ углеводородный сжиженный и природный компримированный, реализуемый в качестве автомобильного топлива (коды ТН ВЭД 2710 12 310-2710 12 590, 2710 19 310 – 2710 19 480, 2710 20 110 – 2710 20 190, 2711);
2) продукты питания, подлежащие ветеринарно-санитарному контролю при перемещении через таможенную границу (коды ТН ВЭД 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 1501-1506, 1516 10, 1601-1605, 1902 20, 2102 20, 2105, 2106).
Закон ПМР от 24 апреля 2025 года № 68-ЗД-VII «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» и Постановление Правительства ПМР от 30 апреля 2025г. № 123 «Об утверждении перечня товаров, импорт которых не вправе осуществлять индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения» вступают в силу 1 мая 2025 года.