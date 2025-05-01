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С 1 мая для предпринимателей изменится порядок ввоза ряда товаров

С 1 мая для предпринимателей изменится порядок ввоза ряда товаров
коллаж: ГТК ПМР

ГТК обращает внимание индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, на изменения в порядке импорта отдельных категорий товаров.

В частности, Закон ПМР «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» дополнен пунктом, устанавливающим, что индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе осуществлять импорт товаров, перечень которых устанавливается Правительством ПМР.

В соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 30 апреля 2025г. № 123 «Об утверждении перечня товаров, импорт которых не вправе осуществлять индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения», в список включены:

1) товары, реализация которых запрещена в соответствии со статьей 2 Закона ПМР «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения»:

- спирт и спиртные напитки, виноматериалы, фрукты консервированные с применением спирто-винодельческой продукции и прочие виды консервированной продукции, содержащие алкоголь (коды ТН ВЭД 2203-2209);

- табачные и иные изделия (коды ТН ВЭД 2402, 2403, 2404), электронные сигареты и электрические испарительные устройства (8543 40 001);

- бензин и газойли, газ углеводородный сжиженный и природный компримированный, реализуемый в качестве автомобильного топлива (коды ТН ВЭД 2710 12 310-2710 12 590, 2710 19 310 – 2710 19 480, 2710 20 110 – 2710 20 190, 2711);

- икра осетровых и ее заменители (из 1604)

- ювелирные изделия и их части (код ТН ВЭД 7113);

- лом цветных металлов (коды ТН ВЭД 7404, 7503, 7602, 7902, 8002, 8101 97 000, 8102 97 000, 8103 30 000, 8104 20 000, 8105 30 000, 8108 30 000, 8109 31 000, 8109 39 000, 8110 20 000, 8111 00 190, 8112 13 000, 8112 22 000, 8112 31 000, 8112 41 000, 8112 52 000, 8112 61 000, 8112 92 210);

2) продукты питания, подлежащие ветеринарно-санитарному контролю при перемещении через таможенную границу (коды ТН ВЭД 0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 1501-1506, 1516 10, 1601-1605, 1902 20, 2102 20, 2105, 2106).

Закон ПМР от 24 апреля 2025 года № 68-ЗД-VII «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения» и Постановление Правительства ПМР от 30 апреля 2025г. № 123 «Об утверждении перечня товаров, импорт которых не вправе осуществлять индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения» вступают в силу 1 мая 2025 года.
  • Вчера, 12:08
  • DTV
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