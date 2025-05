фото: MicroStockHub / istockphoto.com/источник: eadaily.com США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах, сообщается на сайте американского Минфина."Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", — говорится в заявлении, передает ria.ru Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.Кроме того, по словам Свириденко:фонд будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;инвестирование возможно лишь в Украину;США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву;инвестфонд будет пополняться за счет доходов с новых лицензий в сфере проектов по недрам;соглашение требует ратификации в Верховной раде.Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.После этого Трамп заявил, что все же рассчитывает заключить этот договор. Но, как утверждает источник газеты Financial Times, в последний момент сделка снова оказалась под угрозой: делегация во главе со Свириденко пыталась пересмотреть условия, а команда Бессента призвала их либо подписать все согласованные договоренности, либо возвращаться домой.Соглашение о редкоземельных металлах, подписанное Вашингтоном и Киевом, касается добычи 57 видов полезных ископаемых. Об этом пишет gazeta.ru gazeta.ru ссылаясь на украинское издание «Европейская правда».В частности, в договоре речь идет о добыче алюминия и хрома. Также договоренности затронули добычу меди, бериллия, цинка, титана, олова, лития и десятков других металлов. Как отметили журналисты, список полезных ископаемых может быть расширен только с согласия обеих сторон.«Документ касается только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу», — уточняется в статье.Из нее следует, что Украина не стала предоставлять американским компаниям «права первой руки» в получении лицензий на добычу редкоземельных металлов. Тем не менее предприятия из США должны будут иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке полезных ископаемых на условиях не хуже, чем фирмы из других государств.Кроме того, в соглашении прописаны политические параметры сотрудничества двух стран при разработке месторождений и оказании помощи Киеву со стороны Вашингтона. В том числе военной.В Раде прокомментировали сделку о недрах между Украиной и СШАДепутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что заключенная сделка по недрам между Украиной и США хуже той, что предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в феврале, передает gazeta.ru «Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия. — «Газета.Ru»), но прям и победы здесь большой не вижу», — отметил украинский депутат.Он напомнил, что Зеленский обещал включить в сделку гарантии безопасности для Украины от США. Подписанный документ не содержит никаких гарантий, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.До этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что соглашение США и Украины по ресурсам не включает гарантий безопасности Киеву.По оценке NYT, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся.