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США и Украина подписали сделку по природным ресурсам

США и Украина подписали сделку по природным ресурсам
фото: MicroStockHub / istockphoto.com/источник:eadaily.com

США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах, сообщается на сайте американского Минфина.

"Тридцатого апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции. В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины", — говорится в заявлении, передает ria.ru.

Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила украинский вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что Вашингтон и Киев будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.

Кроме того, по словам Свириденко:

фонд будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
инвестирование возможно лишь в Украину;
США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву;
инвестфонд будет пополняться за счет доходов с новых лицензий в сфере проектов по недрам;
соглашение требует ратификации в Верховной раде.

Министр финансов США Скотт Бессент, со своей стороны, отметил, что соглашение продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.

Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.

После этого Трамп заявил, что все же рассчитывает заключить этот договор. Но, как утверждает источник газеты Financial Times, в последний момент сделка снова оказалась под угрозой: делегация во главе со Свириденко пыталась пересмотреть условия, а команда Бессента призвала их либо подписать все согласованные договоренности, либо возвращаться домой.

Сделка по недрам между США и Украиной касается более 50 ископаемых

Соглашение о редкоземельных металлах, подписанное Вашингтоном и Киевом, касается добычи 57 видов полезных ископаемых. Об этом пишет gazeta.rugazeta.ru ссылаясь на украинское издание «Европейская правда».

В частности, в договоре речь идет о добыче алюминия и хрома. Также договоренности затронули добычу меди, бериллия, цинка, титана, олова, лития и десятков других металлов. Как отметили журналисты, список полезных ископаемых может быть расширен только с согласия обеих сторон.

«Документ касается только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу», — уточняется в статье.

Из нее следует, что Украина не стала предоставлять американским компаниям «права первой руки» в получении лицензий на добычу редкоземельных металлов. Тем не менее предприятия из США должны будут иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке полезных ископаемых на условиях не хуже, чем фирмы из других государств.

Кроме того, в соглашении прописаны политические параметры сотрудничества двух стран при разработке месторождений и оказании помощи Киеву со стороны Вашингтона. В том числе военной.

В Раде прокомментировали сделку о недрах между Украиной и США

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что заключенная сделка по недрам между Украиной и США хуже той, что предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в феврале, передает gazeta.ru.

«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия. — «Газета.Ru»), но прям и победы здесь большой не вижу», — отметил украинский депутат.

Он напомнил, что Зеленский обещал включить в сделку гарантии безопасности для Украины от США. Подписанный документ не содержит никаких гарантий, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что соглашение США и Украины по ресурсам не включает гарантий безопасности Киеву.

По оценке NYT, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся.
  • Вчера, 12:17
  • DTV
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