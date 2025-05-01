Авария произошла утром 2 мая на трассе Парканы - Бычок. «Фольксваген» опрокинулся и врезался в дерево. Очевидцы вызвали экстренные службы, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ, бендерские пожарные и спасатели, машины неотложек. Из салона легковушки сотрудники ГУпЧС извлекли женщину, которая сидела на заднем пассажирском сиденье. Она была в сознании, её передали бригаде скорой.
Разбив специальным инструментом лобовое стекло, спасатели и огнеборцы с переднего пассажирского сиденья также извлекли мужчину. Он был без признаков жизни. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Мужчина от полученных травм скончался.
Ещё две женщины были обнаружены на земле рядом с машиной. Одна из них погибла. Другую - госпитализировали в Бендерскую городскую больницу.