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Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в двух мировых войнах

Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в США днями Победы в двух мировых войнах
Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп 1 мая объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой.

«Сегодня я объявляю 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой», — написал он в своей социальной сети Truth Social, пишет iz.ru.

По словам главы государства, именно США выиграли обе войны. А факт, что в стране не празднуются «ее победы», Трамп объяснил отсутствием знающих, как это делать, лидеров.

"Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне", - написал американский лидер в Truth Social.

День ветеранов приходится на 11 ноября - годовщину заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Праздник, который изначально назывался Днем перемирия, в 1926 году был включен в число других общенациональных торжеств США. В 1954 году он был переименован в День ветеранов в честь живущих участников боевых действий.

8 мая является в США памятной датой - Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. В число национальных военно-мемориальных праздников входит День памяти павших - в последний понедельник мая американцы вспоминают соотечественников, павших на полях сражений во всех войнах, которые когда-либо вели Соединенные Штаты, пишет ТАСС.

Ранее, 23 января, ирландский журналист Чей Боуз указал президенту США на ошибку в словах о победе во Второй мировой войне, комментируя его заявление о помощи России Соединенным Штатам в победе над нацистами. Боуз напомнил, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, при этом США в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена.
  • Вчера, 11:00
  • DTV
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