Министерство финансов разъясняет порядок применения налогового законодательства в части налогообложения имущества, принадлежащего физическим лицам. В рамках действующих нормативных актов установлены особенности налогообложения объектов недвижимости, транспортных средств, земельных участков, а также предусмотрено взимание целевых сборов и предоставление налоговых льгот.
Налог на имущество физических лиц
Обязанность по уплате налога на имущество возникает у физических лиц, являющихся собственниками объектов, подлежащих налогообложению. К таким объектам относятся, в частности, механические транспортные средства, воздушные и водные суда, а также объекты недвижимости – квартиры, жилые дома, дачные и садовые постройки, гаражи и иные капитальные строения. Налоговая база определяется в зависимости от вида имущества и его характеристик, включая площадь или мощность, а размер налога – в соответствии с установленными ставками, которые возрастают при превышении определённых пороговых значений. Так, для квартир площадью свыше 100 квадратных метров и жилых домов площадью более 150 квадратных метров применяются повышенные ставки налогообложения. В отношении транспортных средств налог рассчитывается на основании мощности двигателя.
Сроки и порядок уплаты налога
Уведомления о суммах исчисленного налога направляются налогоплательщикам до 1 июля. Уплата налога на имущество физических лиц должна быть произведена не позднее 15 сентября. Следует учитывать, что обязанность по уплате налога сохраняется вне зависимости от факта использования имущества или получения от него дохода.
Льготы при налогообложении имущества
Законодательством Приднестровья предусмотрены налоговые льготы для отдельных категорий граждан. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны и участники боевых действий. Льготы применяются на основании представленных подтверждающих документов и распространяются на один объект каждого вида имущества. В пределах установленных площадей (до 100 м² для квартир, до 150 м² для жилых домов, до 50 м² для иных строений) объекты освобождаются от налогообложения. При превышении указанных значений налог начисляется на разницу между фактической и льготной площадью.
Целевой сбор на благоустройство территорий
Физические лица, являющиеся владельцами жилых объектов, обязаны уплачивать целевой сбор на благоустройство территорий. Размер сбора составляет 10 расчетных уровней минимальной заработной платы за каждый объект, что на текущий момент эквивалентно 145 рублям в год. Срок уплаты – до 30 сентября. Сбор включается в единую квитанцию, которую формирует ГУП «РРИЦ». Средства направляются на благоустройство и озеленение населённых пунктов, а их распределение осуществляется органами местного самоуправления. От уплаты сбора освобождаются лица, имеющие право на льготы по налогу на имущество, при условии их регистрации в соответствующем жилом помещении.
Сбор с нерезидентов при приобретении недвижимости
Приобретение недвижимости на территории государства физическими лицами, не зарегистрированными в республике, облагается специальным сбором. Его размер составляет 10 процентов от стоимости объекта, указанной в договоре. В случаях, когда стоимость договора ниже установленного минимального порога, расчет производится на основании площади или объема объекта. Исключения предусмотрены для сделок, заключаемых впервые, а также для граждан ПМР, даже при отсутствии у них регистрации. Уплата сбора осуществляется при государственной регистрации права собственности в Госслужбе регистрации и нотариата.
Земельный налог
Физические лица, владеющие, арендующие либо фактически использующие земельные участки, обязаны уплачивать земельный налог. Налоговая обязанность возникает вне зависимости от наличия у гражданина полного пакета правоустанавливающих документов. Размер налога определяется в соответствии с категорией земель и их назначением. Так, для земель, занятых жилищным фондом, установлена ставка в размере 10,4 рубля (1 РУ МЗП) за квадратный метр. Для иных категорий земель применяется базовая ставка – 0,002 РУ МЗП за один квадратный метр. Уплата налога осуществляется двумя равными долями: до 15 сентября и до 15 ноября.
Льготы по земельному налогу
От уплаты земельного налога освобождаются граждане, имеющие право на налоговые льготы в соответствии с Законом «О плате за землю». К таким категориям, в частности, относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы, а также иные лица, предусмотренные законодательством. Для получения льготы необходимо предоставить в налоговый орган документы, подтверждающие соответствующий статус.
Министерство финансов ПМР рекомендует гражданам заблаговременно ознакомиться с информацией о своих налоговых обязательствах, а при возникновении вопросов обращаться в налоговые органы по месту жительства для получения разъяснений.