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В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС

В Украине запретили выпас скота у границы с ЕС
Фото: 26528.selcdn.ru/источник:cheremhovo.bezformata.com

В Словакии и Венгрии зарегистрированы вспышки заболевания животных ящуром, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела запрет на выпас скота у границы с Евросоюзом из-за ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает ТАСС.

"На территории Словацкой Республики и Венгрии зарегистрированы вспышки заболевания животных ящуром. Из соображений безопасности запрещен выпас скота в 10-километровой зоне от границы с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "ящур - высококонтагиозная болезнь, которая приводит к выбраковке всего поголовья, значительному экономическому ущербу и ставит под угрозу международную торговлю пищевыми продуктами животного происхождения".

Длительность запрета не указана.
  • Вчера, 11:24
  • DTV
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