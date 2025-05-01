В Словакии и Венгрии зарегистрированы вспышки заболевания животных ящуром, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела запрет на выпас скота у границы с Евросоюзом из-за ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает ТАСС.
"На территории Словацкой Республики и Венгрии зарегистрированы вспышки заболевания животных ящуром. Из соображений безопасности запрещен выпас скота в 10-километровой зоне от границы с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что "ящур - высококонтагиозная болезнь, которая приводит к выбраковке всего поголовья, значительному экономическому ущербу и ставит под угрозу международную торговлю пищевыми продуктами животного происхождения".