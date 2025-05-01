Воспитанник Тираспольской СДЮШОР гребли и стрельбы, мастер спорта международного класса Анатолий Фомичёв выиграл на мировых ранговых соревнованиях по спортивному ориентированию Metropolis of South East Europe 2025.
Соревнования WRE (средняя дистанция) Metropolis of South East Europe 2025 проводились в Сербии. Участвовали спортсмены из Сербии, Болгарии, России, Молдовы и Приднестровья. Соревновательная трасса проходила возле города Бела Река, передает телеграмм-канал «Спортивная орбита».
Рельеф местности очень интересный для ориентирования. Холмы, в некоторых местах скалистые, с мелкими и крупными скальными элементами, в основном покрытые лесом, много траншей и впадин.
Воспитанник Тираспольской СДЮШОР гребли и стрельбы, мастер спорта международного класса Анатолий Фомичёв показал лучшее время. Он обогнал местного ориентировщика, занявшего 2 место, на 6 минут. Анатолий Фомичёв также принял участие в городском спринте, который проходил в Белграде. Здесь у него 3 место.
Мировые ранговые старты (World Ranking Event) проводятся в течение года по всему миру, в том числе и в Молдове. Ориентировщики (группа «Элита») зарабатывают на них рейтинговые очки.
17-22 июня – Кубок мира в Швеции. В рамках подготовки к Кубку ведущие спортсмены Приднестровья выступят на турнирах в Румынии, Молдове и Болгарии.