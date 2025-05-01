Выпускникам-бюджетникам медицинского факультета Приднестровского госуниверситета могут сократить срок обязательной отработки до 3 лет. Именно такой срок отработки по полученной специальности сегодня установлен для всех остальных выпускников вузов, обучавшихся за счет средств республиканского бюджета, передает пресс-служба Верховного Совета республики.
Законопроект о внесении изменений в закон «Об образовании» внесли на рассмотрение в парламент депутаты Галина Антюфеева и Олег Петрик. На пленарном заседании депутатский корпус поддержал инициативу коллег-парламентариев в первом чтении.
Авторы отметили, что сегодня, согласно действующим нормам профильного закона, выпускники-бюджетники, получившие высшее медицинское образование, в том числе по программе ординатуры, по окончании обучения обязаны отработать по распределению от 3 до 5 лет.
«Медики и так учатся 8 лет. И еще 5 лет отработки. И получается 13 лет. Поэтому Комитет поддержал предложение авторов. И во втором чтении данное предложение не вызовет вопросов», – прокомментировал председатель профильного Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.
Проект закона, разработанный депутатами, также предлагает скорректировать механизм распределения выпускников-бюджетников по окончании обучения. Однако, по мнению профильного парламентского Комитета по образованию, данные вопросы требуют дополнительного обсуждения. Работа над законопроектом продолжается.