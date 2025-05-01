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В США предупредили об угрожающих миру опасных грибах-убийцах

В США предупредили об угрожающих миру опасных грибах-убийцах
Фото: Public Domain

Грибок Aspergillus начнет угрожать здоровью миллионов людей из-за изменений климата, которые способствуют его размножению. О последствиях повышения температуры на планете в виде опасных грибов-убийц предупредила американская газета Financial Times (FT).

«Грибы-убийцы будут распространяться по мере потепления климата», — уточняется в материале. Там также говорится о том, что грибок Aspergillus ежегодно заражает миллионы людей, а повышение температуры увеличивают географию потенциально смертельных патогенов, в том числе грибковых инфекций, которые устойчивы к медикаментам.

По мнению ученых, мир приближается к «переломному моменту» в распространении таких патогенов. При этом более 90 процентов видов грибов еще не изучены. Летальный исход от инвазивных грибковых инфекций наступает в порядка 3,8 миллиона случаев каждый год, особо опасен аспергиллез для людей с ослабленным иммунитетом.

В результате один из самых опасных грибков в мире может распространиться на 77 процентов новых территорий к 2100 году, если страны продолжат использовать ископаемое топливо. Это приведет к еще девяти миллионам зараженных в государствах Европы, говорится в статье.

До этого журнал журнал Nature опубликовал материал, в котором указал, что популярный сериал «Одни из нас» выходит с новым сезоном 13 апреля, и теперь стал опасно реалистичен: трейлер намекает, что грибок кордицепс заражает людей через споры в воздухе, а не с помощью щупалец — именно так происходит в природе. Кроме того, в сериале грибок становится опасным для человека из-за глобального потепления — это тоже не фантастика.

Ранее сообщалось, что климатический кризис грозит безопасности мировой цепочки поставок донорской крови. Экстремальные погодные условия могут препятствовать системе сбора, проверки, транспортировки и хранения биоматериала.
  • Вчера, 12:20
  • DTV
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