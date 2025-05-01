В ЕС будут введены новые правила для водителей дизельных транспортных средств, особенно для старых автомобилей, пробег которых превысил 150 000 км.
Меры коснутся миллионов водителей. Новая Брюссельская директива нацелена на транспортные средства старше 10 лет, поскольку считается, что именно их возраст является причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий на континенте, сообщает point.md ссылаясь на adevarul.ro
Таким образом, ежегодный технический осмотр станет обязательным во всех странах-членах ЕС.
В некоторых странах, например, в Болгарии, технический осмотр транспортных средств уже является обязательным каждый год, тогда как в Германии, например, транспортные средства проходят техосмотр каждые два года. Немецкая пресса оценила это предложение как «непропорциональное и обременительное, особенно для водителей старых, но хорошо обслуживаемых транспортных средств».
Эксперты отмечают, что это решение свидетельствует о неспособности Брюсселя сократить количество смертей в результате ДТП, поэтому прибегают к самому простому объяснению: «старые автомобили чаще выходят из строя».
Сажевый фильтр очень дорогой
Более того, ЕС рассматривает возможность введения еще одной меры, которая серьезно ударит по карманам владельцев дизельных автомобилей.
Новая инициатива нацелена на миллионы дизельных автомобилей, на которых нет сажевого фильтра (DPF) или которые были установлены на заводе, но владельцы впоследствии сняли его.
Современные фильтры DPF автоматически регенерируются во время движения, но в транспортных средствах, используемых в основном в городе, их отказ происходит примерно через 150 000 километров.
Замена фильтра DPF стоит очень дорого — в зависимости от модели цена может достигать 3000 евро.
Из-за высокой стоимости многие водители решают снять фильтр, если он выходит из строя.
Таким образом, в настоящее время на дорогах Европы ездят миллионы дизельных автомобилей без сажевых фильтров, и точное их количество определить невозможно. Технические осмотры не измеряют количество твердых частиц в выхлопных газах, и единственным способом определить наличие фильтра является полная проверка выхлопной системы, что практически нереально.
Брюссель хочет положить этому конец: если новая мера вступит в силу, владельцы дизельных автомобилей без сажевого фильтра будут вынуждены переустанавливать его. В противном случае их транспортные средства не смогут пройти техосмотр.