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Лучших водителей выбрали в Григориополе

Лучших водителей выбрали в Григориополе
фото: пресс-центр МВД ПМР

2 мая, на картодроме в Григориополе прошёл отборочный турнир по скоростному маневрированию.

Конкурсанты демонстрировали ловкость, точность и знание правил дорожного движения. Среди этапов на дистанции – «змейка», «тоннель», «параллельная парковка» и другие, которые нужно было пройти за минимальное время и без ошибок.

Судейская коллегия внимательно следила за соблюдением всех требований и определила победителей. Ими стали: Виктор Фрунза в номинации «Лучший автомобилист», Анастасия Плешкан – «Лучшая автоледи», Роман Мокряк – «Лучший мотоциклист».

Победителей наградили дипломами, памятными подарками. Они будут представлять район на республиканском чемпионате, который пройдёт осенью.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, следующим городом, который примет эстафету отборочных турниров по скоростному маневрированию, станет Тирасполь. Соревнования запланированы на 17 мая. Дополнительная информация о мероприятии будет опубликована позже.
  • Вчера, 12:31
  • DTV
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