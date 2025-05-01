2 мая, на картодроме в Григориополе прошёл отборочный турнир по скоростному маневрированию.
Конкурсанты демонстрировали ловкость, точность и знание правил дорожного движения. Среди этапов на дистанции – «змейка», «тоннель», «параллельная парковка» и другие, которые нужно было пройти за минимальное время и без ошибок.
Судейская коллегия внимательно следила за соблюдением всех требований и определила победителей. Ими стали: Виктор Фрунза в номинации «Лучший автомобилист», Анастасия Плешкан – «Лучшая автоледи», Роман Мокряк – «Лучший мотоциклист».
Победителей наградили дипломами, памятными подарками. Они будут представлять район на республиканском чемпионате, который пройдёт осенью.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, следующим городом, который примет эстафету отборочных турниров по скоростному маневрированию, станет Тирасполь. Соревнования запланированы на 17 мая. Дополнительная информация о мероприятии будет опубликована позже.