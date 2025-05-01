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США исключили Румынию из Программы безвизового въезда за 2 дня до выборов

США исключили Румынию из Программы безвизового въезда за 2 дня до выборов
коллаж: romaniatv.net/источник:newtv.md

Вступление Румынии в эту программу ранее было одним из главных предвыборных посланий лидера СДП, премьер-министра Марчела Чолаку.

Администрация бывшего президента Джо Байдена объявила о принятии Румынии в программу, заявив, что страна выполнила строгие требования безопасности, включая вступление в партнерские отношения с правоохранительными органами США для обмена информацией о терроризме и тяжких преступлениях, сообщает point.

Впоследствии, незадолго до 31 марта, крайнего срока, когда Румыния должна была быть фактически принята в режим безвизового въезда, который подразумевает отмену виз для въезда в США, президент США Дональд Трамп отложил программу для проведения новой оценки.

В то время румынские власти заверили, что это всего лишь небольшая задержка, необходимая для проведения данной оценки.

Румынские СМИ приводят полный текст сообщения из Вашингтона:

«Сегодня Министерство внутренней безопасности по согласованию с Государственным департаментом отменило статус Румынии в рамках Программы безвизового въезда (VWP).

Поддержание высоких стандартов Программы безвизового въезда имеет решающее значение для нашей национальной безопасности.

Учитывая особое внимание, уделяемое этой администрацией безопасности границ и иммиграции, министр внутренней безопасности по согласованию с государственным секретарем принял решение немедленно отменить статус Румынии в программе безвизового въезда», — заявила помощник госсекретаря Триша Маклафлин.

Две недели назад правительство Румынии объявило, что делегация Конгресса Соединенных Штатов во главе с главой Партнерства за демократию Палаты представителей Верном Бьюкененом в ходе беседы с премьер-министром Чолаку выразила поддержку присоединению Румынии к Программе безвизового въезда, учитывая, что страна выполнила все технические критерии и тесно сотрудничала с посольством США в этом направлении.

  • Вчера, 12:37
  • DTV
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