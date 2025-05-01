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Мировые цены на сливочное масло установили новый рекорд

Мировые цены на сливочное масло установили новый рекорд
Фото: Рixabay

Рост был во многом обусловлен более высокими европейскими ценами, поддержанными сокращением запасов и высоким спросом на молочный жир.
В апреле международные цены на сливочное масло поднялись до нового исторического максимума - на 2,9%. Об этом говорится в публикации продовольственного агентства ООН (ФАО), пишет korrespondent.net.

Отмечается, что скачок был в значительной степени обусловлен более высокими европейскими ценами, поддержанными сокращением запасов и высоким спросом на молочный жир, несмотря на сезонно более высокое производство молока.

Индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2025 года составил в среднем 128,3 пункта, увеличившись на 1,0% по сравнению с мартом. Повышение индексов цен на зерновые, молочные продукты и мясо перевесило снижение цен на сахар и растительные масла.

Отмечается, что в целом Индекс был на 7,6% выше уровня годичной давности, но при этом оставался на 19,9% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

Индекс цен на зерновые ФАО в апреле составил в среднем 111,0 пункта, увеличившись на 1,2% по сравнению с мартом, но остался на 0,5% ниже уровня прошлого года. Месячный рост обусловлен увеличением цен на все основные виды зерновых.

Индекс цен на растительные масла ФАО в апреле составил в среднем 158,0 пункта, снизившись на 2,3% по сравнению с мартом, но остался на 20,7% выше уровня прошлого года.

Снижение в основном связано с падением цен на пальмовое масло, которое перевесило рост цен на соевое и рапсовое масла. Цены на подсолнечное масло в целом остались стабильными. После двух месяцев роста мировые цены на пальмовое масло значительно снизились в апреле благодаря восстановлению экспорта из стран Юго-Восточной Азии.

Цены на соевое и рапсовое масла продолжили расти на фоне высокого мирового спроса и сокращения поставок до завершения сезона 2024/25. Подсолнечное масло в апреле колебалось в узком диапазоне, но оставалось значительно выше уровня прошлого года на фоне сокращения поставок из региона Черного моря.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения производства и высокого спроса мировые цены на растительное масло и сливочное масло продолжают повышаться.

  • Вчера, 12:48
  • DTV
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