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Борьба за титул чемпиона Суперлиги: как сыграл «Шериф» с «Петрокубом»

Борьба за титул чемпиона Суперлиги: как сыграл «Шериф» с «Петрокубом»
источник фото: noi.md

Захватывающая борьба за звание чемпиона молдавской футбольной Суперлиги. В дерби 8-го тура тираспольский «Шериф» на своем поле обыграл «Петрокуб» из Хынчешт со счетом 3:1 и приблизился к лидеру – оргеевскому «Милсами» – на 3 очка.

«Осы» забили дважды в первой четверти часа. Ганец Нана Боакье забил гол головой, а сенегалец Папа Ндиага Яде забил гол после подачи армянина Артура Серобяна, сообщает noi.md ссылаясь на Moldova1.

«Львы» из Хынчешт сократили разрыв на 24-й минуте благодаря голу Михая Лупана. За 5 минут до конца матча Максим Потырнике забил автогол после разногласий с вратарем Силвиу Шмаленей.

После этой победы «Шериф» набрал 16 очков, отставая от лидирующего «Милсами» из Оргеева на 3 очка. В 9-м туре «желто-черные» сыграют на выезде с СФК «Бельцы», а «красные орлы» примут кишиневский «Спартаны-Спорт».

На последнем этапе в Тирасполе встретятся «Шериф» и «Милсами». В другом матче 9-го тура кишиневский «Зимбру» одержал победу над командой «Спартаны-Спорт» со счетом 6:0. Голы забили украинец Алексей Щебетун, Штефан Быткэ, португалец Диого Родригеш и гвинейский нападающий Абубакар Кэтти.
  • Вчера, 10:36
  • DTV
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