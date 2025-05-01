Skype 5 мая 2025 года официально прекратил работу. Компания Microsoft объявила о закрытии одного из самых известных сервисов видеосвязи, который более 20 лет оставался символом онлайн-общения. Как пишет 3dnews, пользователи могут перейти на Microsoft Teams.
Ещё несколько месяцев назад Microsoft официально подтвердила планы по прекращению работы Skype, объяснив это стратегическим переходом на единую платформу для коммуникаций. «Чтобы упростить наши бесплатные сервисы связи и быстрее адаптироваться к потребностям пользователей, мы закрываем Skype в мае 2025 года и сосредоточимся на Microsoft Teams», — заявили в компании. Запущенный в 2003 году, Skype стал пионером видеозвонков, но со временем уступил место более современным платформам, передает newsarmenia.am.
Для того, чтобы смягчить переход в Teams, компания начала миграцию ещё в феврале, то есть за несколько месяцев до закрытия. До 5 мая Skype продолжал работать в обычном режиме, но отныне сервис окончательно прекратил своё существование.
Пользователям для смены платформы достаточно войти в Teams под учётными данными Skype, а далее платформа автоматически перенесёт контакты и переписку.