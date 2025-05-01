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В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых

В Молдове будет новый налоговый режим для самозанятых
источник иллюстрации: obob.tv

Минэкономики Молдовы разработало законопроект о новой организационной форме деятельности физических лиц без образования юрлица – т. н. независимых предпринимателей, - сообщает Logos Press.

В связи с этим Налоговый кодекс РМ будет дополнен отдельной главой, в которую включат налоговые ставки и предельные уровни продаж для независимых предпринимателей. Согласно разработанной концепции, фискальный режим для них предусматривает уплату единого налога. Его ставка составит 12% от облагаемой суммы, если она не превышает величину предельного объема поставок, требующего регистрации в качестве плательщика НДС.

Единый налог будет включать налог на доход от предпринимательской деятельности в размере 4% от общей суммы единого налога и взносы обязательного государственного социального страхования – 8%. Он будет распределяться между государственным бюджетом и местным бюджетом по месту жительства налогоплательщика, заявленному в Уведомлении о начале деятельности, в пропорции 3/1.

В качестве плательщиков единого налога независимые предприниматели не будут обязаны вести бухгалтерский учет для целей налогообложения, а также представлять налоговые декларации, заявления и отчеты в госорганы. Они смогут предоставлять услуги и упражнять профессии из соответствующего Классификатора видов деятельности, которые будут содержаться в утвержденных правительством списках. Перечни будут периодически пересматриваться по результатам мониторинга и диалога с бизнес-сообществом.

Независимый предприниматель не будет иметь права привлекать третьих лиц для участия в оказании услуг, а также не будет иметь права на вычет расходов для целей налогообложения. Но он сможет работать без ограничений в одной или нескольких областях или профессиях одновременно, за исключениями, прямо предусмотренными законом. И будет вправе оказывать услуги как физическим, так и юридическим лицам. Юрлица смогут воспользоваться их услугами в размере до 30% от стоимости своих расходов на оплату труда в соответствующем финансовом году.
  • Вчера, 10:51
  • DTV
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