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«Жёлтый» уровень террористической опасности в Приднестровье продлили до 7 июля 2025 года

«Жёлтый» уровень террористической опасности в Приднестровье продлили до 7 июля 2025 года
фото: пресс-служба Президента ПМР

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал Указ «О продлении срока действия высокого "жёлтого" уровня террористической опасности».

Как отмечено в тексте документа, на всей территории республики действие «жёлтого» уровня террористической опасности продлено ещё на 60 суток до 7 июля 2025 года включительно, сообщает novostipmr.com.

Указ опубликован на официальном сайте главы государства и вступает в силу с 8 мая 2025 года.

Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись: здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района возле бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.

Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.

В связи с серией терактов 26 апреля в Приднестровье был введён критический, «красный» код террористической опасности. С 25 мая 2023 года степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.
  • Вчера, 21:38
  • DTV
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