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В Румынии был закрыт соляной рудник

В Румынии был закрыт соляной рудник
фото: turoved.ru

Румынский соляной рудник Прайд был закрыт во вторник, 6 мая, из-за просачивания воды, вызванного сильными дождями, сообщила пресс-служба Инспекции по чрезвычайным ситуациям Харгиты (ISU).

По словам источника, для откачки воды была использована мощная мотопомпа, сообщает Noi.md со ссылкой на digi24.ro.

"В результате сильных дождей в соляном руднике Прайд произошло проникновение воды. На помощь была вызвана пожарная бригада из Отряда Георгень с аварийным грузовиком и мощной мотопомпой, которая действует на месте, чтобы откачать воду.

В то же время, по информации, полученной от представителя соляного рудника «Прайд», вход в подземный переход закрыт на неопределенный срок", - сообщили в ISU Harghita.

На странице рудника "Прайд» в Facebook также указано, что объект закрыт «по техническим причинам» до даты, которая будет сообщена позже.

В мае прошлого года производство и работа с посетителями на соляном руднике Прайд были приостановлены на месяц из-за просачивания воды под землю из ручья Корунд.

Соляной рудник Прайд - румынская шахта по добыче каменной соли, расположенная в уезде Харгита. Соляная шахта находится в бассейне гор Гургиулуй, входящих в состав Соляного холма, образующего треугольник Прайд - Окна-де-Жос - Окна-де-Сус.
  • Вчера, 21:44
  • DTV
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