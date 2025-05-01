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Упрощён ввоз товаров для альтернативной энергетики

Упрощён ввоз товаров для альтернативной энергетики
фото: открытые источники

Со 2 мая 2025 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать специальную таможенную процедуру при ввозе оборудования, производящего электрическую и тепловую энергию из возобновляемых источников энергии и/или с использованием твердого топлива, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

В рамках поддержки развития альтернативной энергетики и упрощения таможенных операций при импорте указанной категории товаров, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешено применение неполного таможенного декларирования. Данный порядок предполагает предоставление таможенному органу в качестве неполной таможенной декларации товаросопроводительных документов.

При ввозе оборудования, производящего электрическую и тепловую энергию из возобновляемых источников и/или с использованием твердого топлива достаточно предоставить инспектору в пункте пропуска транспортные, коммерческие документы на товар (подача таможенной декларации не требуется). Решение о выпуске принимается по результатам таможенного досмотра импортируемых товаров при соответствии сведений в товаросопроводительных документах фактическим сведениям о перемещаемых товарах.

Применение указанного упрощённого порядка декларирования закреплено в действующих редакциях Таможенного кодекса ПМР и Постановления Правительства ПМР от 27 декабря 2017 г. №367 «О некоторых особенностях применения таможенных процедур».
  • Вчера, 21:47
  • DTV
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