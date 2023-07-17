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В Молдове растет число случаев заболевания раком кожи

В Молдове растет число случаев заболевания раком кожи
источник фото: medofficegroup.com.ua

В последние годы в Молдове наблюдается постоянный рост заболеваемости раком кожи. В 2024 году заболевание выявлено у 1113 человек.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения Молдовы (НАОЗ), заболеваемость злокачественной меланомой также растет: в прошлом году было выявлено 190 случаев.

В мае в стране отмечается месяц осведомленности о раке кожи. Ежегодно мероприятие организуется и поддерживается Фондом борьбы с раком кожи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью дать людям возможность принять проактивный подход к мерам защиты, раннему выявлению и лечению этого заболевания, пишет rupor.md.

Рак кожи является наиболее распространенной формой рака во всем мире: по оценкам, заболеваемость превышает 1,5 миллиона новых случаев. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения от солнца или искусственных источников является основным фактором риска возникновения этого типа рака. Чрезмерное пребывание на солнце у детей и подростков способствует развитию рака кожи во взрослом возрасте.

Существует два основных типа рака кожи: наиболее распространенный, но менее серьезный — «немеланома» и «злокачественная меланома». Злокачественная меланома — самая серьезная форма.

Рак кожи можно предотвратить, используя комплексную стратегию защиты от солнца.
  • Вчера, 21:52
  • DTV
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