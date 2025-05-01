6 мая православные христиане чествуют великомученика Георгия Победоносца . Его образ – верхом на коне и с копьем в руках – оберегает воинство, покровителем которого считается этот святой, победивший дракона – воплощение зла. Подвиг защитника – не только и не столько физический, сколько духовный, говорят священнослужители. Не случайно часовня, возведенная на тираспольском Мемориале Славы, носит имя Георгия Победоносца. Сегодня у ее стен прошла большая поминальная служба по погибшим в военное время. Инициатором проведения заупокойной литии в преддверии Дня Великой Победы и в день памяти Георгия Победоносца выступило духовенство Тираспольско-Дубоссарской епархии, сообщает пресс-служба Президента Приднестровья.
На мероприятие съехались священнослужители и прихожане со всей республики, а также гости Приднестровья. Службу провел Архиепископ Савва. Молитвы об усопших возносили под открытым небом на протяжении двух часов. Особую атмосферу создал Приднестровский государственный хор под руководством народной артистки ПМР Татьяны Твердохлеб при участии регента кафедрального собора Рождества Христова, протодиакона Вячеслава Лукановского. Исполнили «Христос воскресе», «Отче наш», «Аве Мария», «Да воскреснет Бог», «Богородице дево, радуйся» и другие.
Подобное мероприятие проводится на этой площадке впервые. Участие в Божественной литургии приняли первые лица государства во главе с Президентом ПМР Вадимом Красносельским. Присоединился к всеобщей молитве и российский посол Олег Озеров. По завершении церковной части – литургии и литии – состоялась церемония возложения цветов. Глава государства от имени приднестровского народа и всех благодарных потомков возложил венок к Вечному огню, корзину к памятнику Неизвестному солдату и россыпь гвоздик к мемориальным плитам.
Завершилось поминальное мероприятие причастием прихожан и угощением участников и всех желающих, как принято в пасхальные дни и по военной традиции проведения фронтовых землянок.