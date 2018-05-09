В каждом городе Приднестровья в День Победы, 9 мая, состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Жители республики выйдут на площади городов с портретами своих близких – участников Великой Отечественной войны.
Начало шествия по городам:
Тирасполь – от театральной площади в 10:00. Бендеры – от площади Освобождения в 8:30. Слободзея – от Мемориала Славы (в русской части города) в 9:00. Днестровск – от школы № 2 в 8:15. Григориополь – от памятного знака в честь основания села Делакеу в 8:30. Дубоссары – от площади Защитников в 9:40. Рыбница – от площади Победы в 9:30. Каменка – от площади 60-летия Октября в 9:40.
80 лет Великой Победы: Афиша праздничных мероприятий
Тирасполь
Праздничные мероприятия в столице начнутся в 9:00 с торжественной церемонии поднятия флага Приднестровской Молдавской Республики и Знамени Победы.
Одним из самых значимых событий этого дня станет шествие «Бессмертного полка». Движение колонны начнётся в 10:00 от здания Государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой и завершится у Мемориала Славы. Там будет объявлена минута молчания, затем все желающие смогут возложить цветы.
В 11:00 состоится торжественное открытие обновлённых экспозиционных залов Государственного историко-краеведческого музея, посвящённых героическим страницам Великой Отечественной войны.
В 13:00 тираспольчан и гостей столицы ждёт праздничная концертная программа «Победа в сердце каждого живёт» на сцене Екатерининского парка. С 9:00 до 15:00 на фонтанной аллее парка развернётся выставка декоративно-прикладного творчества, также будут проводиться увлекательные мастер-классы.
В микрорайоне Октябрьском праздник отметят концертным марафоном «Песни Победы», который начнётся в 18:00.
Республиканская минута памяти будет объявлена в 18:55.
С 19:00 до 21:00 в Екатерининском парке выступят рота Почетного караула и оркестр Главного штаба Вооружённых сил ПМР. В 21:00 ночное небо озарят огни красочного салюта.
Днестровск
В 8:00 на бульваре Энергетиков откроются творческие выставки. Шествие «Бессмертного полка» запланировано на 8:15. В это время колонна начнёт своё движение от школы № 2 и проследует до площади Дворца культуры «Энергетик». Затем начнётся торжественный митинг.
На соревнования по силовым видам спорта приглашают всех желающих: они пройдут в сквере у фонтана. Начало в 10:00. В 11:30 пройдут соревнования по воркауту.
Концертная программа запланирована на 18:00. На площади перед местным ДК будут звучать военные песни, а также любимые многими советские мелодии. После этого в 19:00 горожан и гостей Днестровска ждёт «Бал Победы» и большой праздничный концерт: с творческими номерами выступят местные артисты. После – массовые гуляния и салют.
Бендеры
В основном торжественные мероприятия будут проводиться на площади Освобождения. В 08:00 там начнётся праздничное шествие с инсталляциями «Победа» и «Знамя Победы». Затем в 8:30 стартует «Бессмертный полк».
Митинг и церемония возложения цветов на площади Героев намечены на 9:00.
В течение всего дня на площади Освобождения запланированы праздничные гуляния. В 10:30 – концерт «Спасибо за мир!», в полдень – концерт детских вокальных коллективов, потом – караоке-конкурс.
В 19:00 в Протягайловке всех желающих приглашают посетить кинотеатр под открытым небом. В сквере Дома культуры покажут фильм «В бой идут одни старики».
В 19:30 на сцене в центре Бендер выступит ВИА «Днестр», а в 21:00 – праздничный салют.
Слободзея
Праздничные мероприятия стартуют в 8:30 у Мемориала Славы русской части города. Там состоится митинг, возложение цветов, а также торжественное прохождение колонн школьников.
В 9:00 начнётся шествие «Бессмертного полка». По ходу движения к колонне будут присоединяться новые участники акции, в том числе преподаватели и студенты Слободзейского политехнического техникума, педагоги и учащиеся теоретического лицея-комплекса им. П. К. Спельник, школы № 1, горожане. Колонна остановится на площади районного Дома культуры по улице Фрунзе около 10:00. Там же состоится митинг и театрализованная постановка «Минувших лет живая память», по окончании которой пройдёт церемония возложения цветов и венков на Мемориале Славы.
В 19:00 на Аркадном комплексе творческие коллективы выступят с праздничным концертом: обещают «Катюшу», «Тёмную ночь» и, конечно, «День Победы». В это же время на площади Дома культуры русской части покажут театрализованное представление «Праздник со слезами на глазах…».
В продолжение – массовые гуляния и праздничный салют, который дадут в 21:30.
Григориополь
В 8:30 от памятного знака в честь основания села Делакеу до площади Защитников Приднестровья пройдёт шествие «Бессмертного полка». Затем начнётся торжественный митинг «Память жива…», после чего на мемориал «Скорбящая мать» все желающие смогут возложить живые цветы.
По завершении официальных мероприятий, в 10:00, на гребной базе можно будет угоститься солдатской кашей. Там же выступят местные творческие коллективы.
В это же время на стадионе Центрального парка культуры и отдыха стартует праздничная программа солистов и коллективов образовательных учреждений. На аллее парка свои работы представят юные умельцы – представители коллективов декоративно-прикладного творчества, художественного отделения школы искусств, а также ДДЮТ.
В течение всего дня в парке будут идти футбольные баталии, а также соревнования по настольному теннису, турнир по шахматам среди детей и взрослых, вольная борьба и другие состязания.
В 12:00 в «Зелёном театре» выступят местные артисты, а в 18:00 состоится «Бал Победы». Приглашаются все желающие. Большой праздничный концерт творческих коллективов запланирован на 19:00 (он также пройдёт в «Зелёном театре»).
А в 21:00 в честь Дня Победы дадут праздничный салют, после чего начнутся массовые гуляния.
Дубоссары
В 8:00 на Кургане Славы (микрорайон Лунга) и у памятника советским воинам и односельчанам, погибшим в ВОВ, (микрорайон Коржево) пройдёт мемориальная акция «Дорога памяти». В неё входит возложение цветов и автопробег, посвященные 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В 9:00 живые цветы возложат и на площади Победы. В 9:40 от площади Защитников стартует акция «Бессмертный полк».
«Бал Победы» состоится в микрорайоне Лунга. Начало в 10:00.
Банерные выставки «Герои СССР» и «Путь к Победе» можно будет увидеть в микрорайоне Большой Фонтан. Там же будет работать полевая кухня, где будут угощать солдатской кашей и сладким чаем.
На улице Ломоносова приднестровские артисты дадут большой концерт. После этого запланированы салют и массовое гуляние.
Рыбница
Памятные мероприятия начнутся в 8:30 с возложения цветов к памятному знаку К. Н. Цветкова. Затем на площади Победы в 9:00 состоится церемония поднятия флагов и «Бал Победы».
Шествие «Бессмертного полка» запланировано на 9:30 от площади Победы. После этого в 10:15 пройдёт митинг и памятный церемониал «Война. Победа. Память». Место проведения – обелиск Славы.
С 11:00 свою работу начнут подвижные концертные бригады. Под окнами домов ветеранов они выступят с мини-концертами: прозвучат песни военных лет и любимые лирические композиции.
На большой концерт в 18:30 приглашают всех желающих. Мероприятие состоится на площади Победы. А в 21:00 прогремят залпы праздничного салюта.
Каменка
Основные мероприятия Дня Победы пройдут в Парке культуры и отдыха им. П. Х. Витгенштейна. В 9:00 там откроются тематические книжные и художественные выставки.
От площади 60-летия Октября в 9:40 начнётся шествие «Бессмертного полка».
Праздничный концерт «Память пылающих лет!» с участием творческих коллективов Каменского районного Дома культуры начнётся в 21:00. После этого всех ждёт «Бал Победы» и массовое гуляние.