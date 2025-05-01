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В Ватикане во время конклава включат военные глушилки мобильной связи

В Ватикане во время конклава включат военные глушилки мобильной связи
Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Ватикан планирует использовать военные глушилки, чтобы гарантировать участникам папского конклава в Сикстинской капелле полное отсутствие связи с внешним миром во время выборов нового главы Католической церкви, которые начнутся в среду, 7 мая.

Также вокруг собора Святого Петра расставят контрольно-пропускные пункты, сообщает национальное итальянское агентство ANSA. По его информации, о повышенных мерах безопасности договорились участники встречи в префектуре Рима накануне, в понедельник, передает rbc.ru.

При этом CNN уточняет, что передвижение в районе площади уже ограничено: там установлены металлодетекторы, усилена охрана и введены антидроновые меры. Глушить мобильную связь начнут с 15:00 по местному времени (16:00 мск. — РБК), за полтора часа до начала папского конклава в Сикстинской капелле. При этом отключение связи будет ограниченным по площади и не затронет районов Рима вокруг собора Святого Петра, отмечает телеканал.

За несколько дней до этого над Сикстинской капеллой поставили трубу, которая будет сигнализировать о результатах голосования. Кардиналы должны голосовать дважды утром и дважды днем. Затем бюллетени сожгут, из трубы поднимется дым, он и возвестит о решении выборщиков. Белый дым будет значить, что все 133 кардинала определились с новым папой. Черный дым просигнализирует, что большинство участников тайного заседания к согласию не пришли.

Папа римский Франциск умер 21 апреля от инсульта в возрасте 88 лет, его похоронили 26 апреля в склепе в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Правила конклава для избрания папы римского строго регламентированы и направлены на обеспечение полной секретности и независимости процесса. Кардиналы приносят присягу о неразглашении сведений о ходе конклава, их изолируют от внешнего мира: запрещено пользоваться телефонами, интернетом, получать корреспонденцию и общаться с кем-либо вне капеллы. Любое нарушение секретности карается отлучением от церкви.

Голосование проходит в Сикстинской капелле тайно: каждый кардинал пишет имя избранного кандидата на бумажном бюллетене. Для избрания папы требуется квалифицированное большинство — не менее двух третей голосов присутствующих кардиналов. Если ни один кандидат не набирает необходимого количества голосов, бюллетени сжигаются с добавлением специального вещества, придающего дыму черный цвет, — это сигнал для ожидающих, что понтифик не выбран.

Голосования проходят дважды в день, и, если после 30–34 туров не удается достичь консенсуса, допускается выбор простым большинством или ограничение выбора двумя кандидатами с наибольшим числом голосов.
  • Сегодня, 09:30
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