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В Румынии узнали подробности обращения к КС с требованием снова отменить результаты выборов

В Румынии узнали подробности обращения к КС с требованием снова отменить результаты выборов
фото: simbol/cotidianul.ro

Конституционный суд Румынии зарегистрировал ходатайство с требованием аннулировать президентские выборы, состоявшиеся 4 мая 2025 года. Решение о назначении даты рассмотрения будет принято в ближайшие дни.

Обращение в Конституционный суд Румынии с требованием отменить результаты первого тура президентских выборов подал один из кандидатов; он утверждает, что ситуация аналогична отмененному первому туру 2024 года, когда победил Кэлин Джорджеску.

Обращение в КС с требованием отменить результаты выборов, о котором сначала сообщили без подробностей, подано одним из кандидатов, Себастьяном Попеску от "Новой Румынии". За него проголосовали менее 0,3% избирателей, сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на news.ro

Попеску аргументирует, что выборы прошли с нарушением принципа равных возможностей для кандидатов, в частности из-за того, что только пятеро, по его мнению, получали регулярное освещение в СМИ; что произошла "манипуляция общественным мнением через соцопросы", и что снова есть основания говорить о манипуляции мнением избирателей через TikTok в пользу Никушора Дана и Джордже Симиона.

Попеску утверждает, что на платформе было опубликовано более миллиарда подозрительных комментариев от профилей, похожих на ботов, и видит сходство с тем, как продвигали Кэлина Джорджеску перед первым туром 2024 года – "но в еще больших масштабах".

Кандидат считает, что таким образом Симион и Дан получили нечестное преимущество.

Попеску указал на еще ряд аспектов, которые он считает нарушениями, в том числе якобы проблемы с избирательными списками.

Себастьян Попеску просит, чтобы если его главная просьба об отмене результатов выборов не будет выполнена, то КС признал проблемы на выборах и дал указания соответствующим органам для того, чтобы обеспечить более честную конкуренцию на выборах в будущем.

Дата рассмотрения данного обращения в КС еще неизвестна, но ожидается, что это произойдет в конце недели.
  • Сегодня, 09:35
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