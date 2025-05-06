В Тирасполе сегодня торжественно перезахоронили останки красноармейца Петра Евсеевича Разумеева. Он коренной тираспольчанин, пережил оккупацию, в апреле 44-го, после освобождения города, его призвали в армию. 43-летнего мужчину забрали в десантники. Но он пробыл на фронте буквально пару месяцев, передает novostipmr.com.
«Был призван в 10-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. При штурме Днестра в районе Варницы был тяжело ранен, госпитализирован и с тяжёлым ранением комиссован домой. Очень быстро развилась гангрена руки, он скончался. Был 44-й год… Тяжёлое военное время. Его жена, наша прабабушка, похоронила у них в огороде. Другой возможности не было. Пока была жива, она присматривала за могилой. После её смерти мы решили, что лучше, чтобы семья была вместе», – рассказала правнучка Наталья Иванова.
Внучка фронтовика, Татьяна Мельгаф, говорит, что в семье воевали все мужчины. Кому-то повезло вернуться домой, кто-то – погиб, не дожив до Победы.
«В нашей семье много героев, мой папа воевал все 4 года. В 26 лет вернулся с войны. Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции. Моего родного дядю в 18 лет забрали в армию, он погиб на Финской войне, похоронен под Ленинградом в братской могиле. Муж моей тёти участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, в 44-м успел зайти домой и погиб на реке Прут, похоронен в братской могиле. Отец остался жив, но был тяжело ранен, полгода лежал в больнице. После этого вернулся в строй и закончил войну, освобождая Будапешт», – рассказала она.
Её дедушка Пётр Разумеев много лет пролежал в могиле рядом с домом, где жила его вдова. Это микрорайон Кировский. За помощью в перезахоронении его останков родные обратились в МВД. Там, в свою очередь, к «Наследникам Побед». Общественное движение имеет богатый опыт эксгумации человеческих останков (участвовали в изъятии из земли тысяч жертв политических репрессий), а также поисковых работ. И это они минувшей зимой нашли в селе Парканы останки бойца, которого с почестями захоронили в апреле в могиле Неизвестного солдата на Мемориале Славы в Тирасполе. Потому им и поручили провести эксгумацию Петра Разумеева.
«В сравнении с простой процедурой проведения раскопок и эксгумацией останков эта была достаточно тяжёлой, грунт был специфический. Могила находилась неподалёку от ручья Светлый, чем глубже копали, тем более влажный был грунт. Верхний слой снимали вручную. Поскольку он был старообрядец, соответствующим образом был похоронен – с крестом в ногах. Личных вещей не было, были пуговицы от нательного белья. Хочу отметить, что он был достойно похоронен для того времени и тех условий. Это был август 44-го. За Днестром был немец, тяжёлое было время», – отметил руководитель исполкома молодежного движения «Наследники Побед» Родион Романов.
Всю процедуру по подготовке и проведению перезахоронения взяло на себя Министерство внутренних дел. Петра Евсеевича предали земле на кладбище «Новое», рядом с могилой его жены. Как и положено солдату – под звуки оружейных выстрелов.
Заупокойную литию провёл настоятель старообрядческого храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Бендеры иерей Андрей Костромин.
Вполне возможно, что скоро подобная церемония повторится. К «Наследникам Побед» обратились родственники сапёра Алексея Погони.
«Обратились ранее по поиску своего деда, Алексея Петровича Погоня. Он был сапёром, убит 22 мая 44-го года, есть данные – координаты квадрата, где он может находиться. Часть его уже исследована, были обнаружены там немецкие мины, так что вполне возможно, что он там и лежит. Мы продолжаем искать, это берег Днестра, дамба, объём работы немалый. Есть ещё несколько населённых пунктов, где есть информация о захоронении пленных советских солдат. Работы продолжаются, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы довести до логического завершения», – сказал Родион Романов.