Крыша мечети, поврежденная в результате индийского ракетного удара в Кашмире, 7 мая 2025 года фото: M.D. Mughal/AP
В ночь на 7 мая Индия объявила о начале операции "Синдур", атаковав "террористическую инфраструктуру" в Пакистане. Исламская республика пообещала ответный непропорциональный удар, сообщает ТАСС.
Действия Индии
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало о многочисленных взрывах недалеко от города Музаффарабад, административного центра контролируемой Пакистаном части Кашмира. Индия заявила, что атаковала девять целей в подконтрольных Пакистану районах союзной территории Джамму и Кашмир. Удары, как утверждалось, наносились исключительно по военным целям и только с территории Индии. Индийское посольство в США заявило, что атаке подверглись лагеря террористов, причастных к теракту в Пахалгаме, а ударов по гражданским, экономическим или военным объектам Пакистана не было. Агентство PTI опубликовало список целей атаки: он включает лагеря террористических группировок "Джаиш-и-Мохаммед" в Бахавалпуре, Музаффарабаде, Сарджане и Котли, "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) в Муридке, Барнале и Музаффарабаде и "Хизбул муджахиддин" в Сиалкоте и Котли. У Индии были разведданные о планирующихся новых атаках террористов из Пакистана, заявил первый замминистра иностранных дел Викрам Мисри. Сухопутные силы Индии назвали произошедшее "торжеством справедливости".
Ответ Пакистана
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил Индию в атаке мирного населения. Исламабад назвал действия Нью-Дели "трусливым нападением" и анонсировал "решительный ответ". Пакистан закрыл на 48 часов свое воздушное пространство и нанес ответные удары. По данным индийского агентства PTI, пакистанская армия прибегла к интенсивному минометному обстрелу деревень вдоль линии контроля. Сообщалось также, что пакистанские силы сбили пять самолетов ВВС Индии. Два из них, как утверждалось, это истребители Rafale французского производства. МИД Пакистана подчеркнул, что страна вправе воспользоваться положениями ст. 51 Устава ООН и ответить на "акт агрессии в любое время и в любом месте по своему усмотрению".
Последствия
По утверждению Межведомственного управления по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана, Индия атаковала две мечети, не менее 2 человек погибли и 12 пострадали. Сообщается, что 26 пакистанцев погибли и 46 пострадали. В провинции Пенджаб в Пакистане объявили чрезвычайное положение. Местные жители укрываются в убежищах. Индия заявила о гибели трех мирных жителей в результате пакистанского обстрела. По информации индийского телеканала News18, не менее 17 террористов ликвидированы, 60 ранены.
Международная реакция
Официальные индийские источники сообщили, что Нью-Дели проинформировал о начале операции "Синдур" Великобританию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, США и Россию. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности, потому что "мир не может позволить себе военную конфронтацию" между этими странами. Москва глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации, заявили в МИД. В ведомстве призвали стороны конфликта к сдержанности в целях недопущения дальнейшего ухудшения обстановки в регионе. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт закончится быстро. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон будет поддерживать контакт с руководством обеих стран для урегулирования конфликта.
Теракт в Пахалгаме
22 апреля в популярном туристическом городе Пахалгаме в Джамму и Кашмире от рук террористов из группировки "Лашкар-э-Тайба" погибли 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению межведомственной разведки Пакистана.
Нью-Дели и Исламабад ввели взаимные ограничительные меры в отношении дипломатов, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга.
Обе стороны заявляли о фактах открытия огня на линии контроля и предпринимаемых в связи с этим ответных действиях. 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди, как сообщили источники, заявил, что ВС Индии имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа на теракт в Джамму и Кашмире.