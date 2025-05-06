В Android появится защита от крадущих деньги телефонных мошенников
В бета-версии Google Play Services была обнаружена функция безопасности, предназначенная для защиты пользователей Android от телефонных мошенников. Об этом сообщает портал Android Authority, пишет gazeta.ru.
Нововведение BankScamCallDetectionService поможет предотвратить случаи, когда злоумышленники убеждают жертву продемонстрировать содержимое экрана смартфона, включая платежные данные в банковских приложениях.
Мошенники часто представляются сотрудниками банка и просят установить программу для демонстрации экрана якобы для решения проблем со счетом. Новый механизм Google сможет распознавать такие сценарии и предупреждать пользователя о потенциальной угрозе.
Функция активируется при совпадении трех факторов: поступил входящий звонок с неизвестного номера, открыто банковское приложение и включена демонстрация экрана. При обнаружении этой комбинации на экране появится предупреждение о возможном мошенничестве.
Пока неизвестно, когда нововведение появится в стабильной версии Android и в какой версии операционной системы она заработает.
Ранне Google случайно раскрыла масштабный редизайн Android 16.
Компания Google преждевременно опубликовала изображения, демонстрирующие новый стиль интерфейса Material 3 Expressive в Android 16. Несмотря на последующее удаление материалов, они остаются доступными на архивных страницах, сообщает 9to5Google.
Разработчики называют Material 3 Expressive самым детально исследованным дизайном в истории Android. Цель нового языка дизайна — повысить эстетическую привлекательность и удобство взаимодействия.
Заявлено, что в ходе работы было проведено 46 этапов исследований, в которых приняли участие более 18 тыс. пользователей. Эксперты анализировали восприятие различных элементов — цвета, формы, размеров и анимации, а также оптимальные параметры индикаторов загрузки и кнопок.
Примечательно, что новый дизайн учитывает потребности пользователей разных возрастов. Исследования показали, что люди старше 45 лет справляются с интерфейсными задачами не менее эффективно, чем молодые пользователи.
Официальная презентация Material 3 Expressive ожидается на конференции Google I/O 20-21 мая, где также компания представит Android 16.
Подборку замыкают Meizu 21 Pro, которым довольны 93,73% пользователей, и складной Vivo X Fold3 Pro, собравший 93,65% положительных оценок.
В AnTuTu подчеркнули, что подборка основана на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках устройств. Чем больше положительных оценок с пятью звездами, тем выше оценка смартфона. В апреле лучшим устройством был признан Huawei Mate 70 Pro+.