Министерство иностранных дел Германии выложило в соцсети X публикацию на русском языке, посвященную 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны, в которой выразило благодарность за освобождение от национал-социалистического режима, но не назвало страны, победившие Третий рейх, пишет ria.ru.
"В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток. Он стал днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям", — указали в МИД ФРГ.
В ведомстве отметили, что в Европе в тот день началась небывалая эпоха мира, хотя часть континента еще "слишком долго оставалась несвободной".
При этом министерство не стало называть государства, освободившие Германию от фашизма.
"Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесенным странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им. Историческая ответственность за цивилизационный разлом и память о миллионах жертв Второй мировой войны, развязанной нацистской Германией, обязывает нас сегодня со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе", — добавили в МИД ФРГ.
Ведомство ранее официально рекомендовало районам и муниципалитетам не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.
В четверг в бундестаге прошло мероприятие в честь окончания Второй мировой войны и победы союзных войск над Третьим рейхом. На него не пригласили дипломатов из России и Белоруссии.