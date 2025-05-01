Телекоммуникационный оператор Приднестровья – СЗАО «Интерднестрком» (IDC) – с 9 по 31 мая дарит ветеранам по 100 минут на звонки в любые страны.
Возможность совершать бесплатные международные звонки предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, их вдовам, а также бывшим узникам концлагерей, передает novostipmr.com.
«Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Вы сражались за мир и справедливость, за право будущих поколений жить без страха и рабства. Благодаря вашему героизму и самоотверженности мы имеем возможность жить и строить будущее. Мы в неоплатном долгу перед вами. Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой, уважением и вниманием. Желаем здоровья, благополучия и мира!» - отметили в IDC.