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IDC подарила ветеранам по 100 минут международных звонков в любые страны

IDC подарила ветеранам по 100 минут международных звонков в любые страны
источник изображения: lifehacker.ru

Телекоммуникационный оператор Приднестровья – СЗАО «Интерднестрком» (IDC) – с 9 по 31 мая дарит ветеранам по 100 минут на звонки в любые страны.

Возможность совершать бесплатные международные звонки предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, их вдовам, а также бывшим узникам концлагерей, передает novostipmr.com.

«Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Вы сражались за мир и справедливость, за право будущих поколений жить без страха и рабства. Благодаря вашему героизму и самоотверженности мы имеем возможность жить и строить будущее. Мы в неоплатном долгу перед вами. Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой, уважением и вниманием. Желаем здоровья, благополучия и мира!» - отметили в IDC.
  • Вчера, 22:42
  • DTV
  • Просмотров: 57
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