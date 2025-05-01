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Конклав избрал нового Папу Римского

Конклав избрал нового Папу Римского
Фото: Telegram-канал fontankaspb

Кардиналы избрали нового главу Римско-католической церкви. Об этом по традиции возвестил белый дым из трубы, установленной в Сикстинской капелле, где проходило голосование, передает корреспондент ТАСС.

Для избрания одному из 133 участников необходимо было набрать две трети голосов (89 голосов). Кто стал новым понтификом, станет известно в ближайшее время, когда он появится на балконе собора Святого Петра и объявит свое папское имя, благословив "град и мир".

Для избрания понтифика понадобилось четыре голосования. Первое из них продлилось три часа, последующие туры прошли быстрее. Черный дым выходил всего дважды. За несколько минут до выхода белого дыма внимание журналистов и наблюдателей привлекло семейство чаек. Птица всегда была негласным символом конклава. На этот раз она прилетела с птенцом и начала его кормить из клюва.

8 мая 2025 года новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он стал первым американцем на престоле Святого Петра.

Что известно о Фрэнсисе Прево

Роберт Фрэнсис Прево - американский кардинал с латиноамериканскими корнями, префект дикастерии по делам епископов, августинец, один из последних возведенных в кардинальский сан в 2023 году.

69-летний Роберт Фрэнсис Прево родился в Чикаго в семье итальянского, французского и испанского происхождения. Он получил степень по математике в Филадельфии и в 1977 году вступил в Орден святого Августина, позднее став генеральным настоятелем ордена по всему миру.

Значительная часть его служения прошла в Перу, где он приобрел репутацию эффективного и универсального церковного деятеля. Он отличается умеренностью. Как и его предшественник Франциск, он связан с Латинской Америкой.

Предшествующий Папа с именем Лев XIII (1878-1903) был зачинателем социальной доктрины. Новый Папа также в своем первом обращении к верующим говорил о мире и о продолжении линии своего предшественника Франциска.
  • Вчера, 22:49
  • DTV
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