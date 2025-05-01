Министр иностранных дел ПМР дал развернутое интервью венгерскому интернет-изданию Mandiner. В беседе он подробно осветил ключевые геополитические вызовы для республики, последствия конфликта на Украине, действия Молдовы в энергетике и экономике, а также обозначил позицию Тирасполя по вопросам евроинтеграции, диалога с Кишиневом и будущего Приднестровья, сообщает пресс-служба МИД ПМР.
Юридическое обоснование для независимости Приднестровья было предоставлено руководством Молдавской ССР в процессе распада Советского Союза, когда власти Кишинева официально признали создание МССР незаконным.
Тем самым, как отметил в интервью венгерскому журналу Мandiner министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, юридически ситуация возвращается к тому моменту до 1940 года, когда Бессарабия и Приднестровье (в виде МАССР) существовали по отдельности.
«Здесь даже нет правовых коллизий, здесь есть объективный конкретный факт того, что руководство Кишинева своими решениями, которые заложили основу новой молдавской государственности, тем самым дали основание для независимости Приднестровья, - подчеркнул Виталий Игнатьев. - Потом Молдова развязала агрессию против Приднестровья и для защиты населения наше общество отмобилизовалось и сформировало государство. То есть цель формирования Приднестровья — это защита интересов того населения, которое жило на нашей территории. Это мультиязычное, мультикультурное население. Три официальных языка у нас, и вот этот полиэтнический мир и многообразие, которое сохранилось в советское время, являются основой стабильности и мира внутри Приднестровья».
После подписания в 1975 году Хельсинского заключительного акта в мире появилось больше 30 независимых государств, некоторые из которых являются членами Европейского союза. Нельзя забывать и Косовский прецедент, напомнил глава внешнеполитического ведомства ПМР. Ни в одном из этих случаев не было ни одного примера, чтобы формальная метрополия предоставила отделяющимся правовые основы для независимости так, как это сделала Молдова. Однако западный мир подходит к делу с большой долей лицемерия, заявляя, что это исключительные случаи, которые не могут быть экстраполированы на других.
«В этой части Европейского континента должна быть стабильность, мир и благополучие, - подчеркнул Виталий Игнатьев. - Путь к этому – закрепление международной правосубъектности Приднестровья. Нужно поставить уже логическую точку в этом процессе самоопределения приднестровского народа и двигаться дальше. В мире и согласии и с Украиной, и с Молдовой».
Напомним, что в что 23 июня 1990 года Верховный Совет ССР Молдова принял постановление о заключении комиссии по политико-юридической оценке Советско-Германского договора о ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939 года. В постановлении признавалось незаконным создание Молдавской ССР. На основании этого постановления II Съезд народных депутатов всех уровней Приднестровья 2 сентября 1990 года провозгласил создание Приднестровской Молдавской ССР со столицей в Тирасполе в составе СССР.