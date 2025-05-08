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Energocom подписал трехлетний контракт на поставку газа в Молдову из Румынии

Energocom подписал трехлетний контракт на поставку газа в Молдову из Румынии
фото: AP Photo / Aurel Obreja

Молдова планирует получать четверть потребляемого природного газа из месторождения Neptun Deep от поставщика из Румынии.

Компания Energocom, являющаяся государственным стратегическим поставщиком энергоносителей в Молдову, подписала свой первый долгосрочный контракт на закупку природного газа у румынской OMV Petrom, сообщает Министерство энергетики РМ, передает md.sputniknews.ru.

Согласно договору, АО Energocom будет закупать природный газ от стратегического проекта Neptune Deep с момента его ожидаемого ввода в эксплуатацию в 2027 году. Это крупнейший проект природного газа в Черном море и первый глубоководный морской проект в Румынии. Neptun Deep имеет предполагаемые запасы около 100 миллиардов кубометров природного газа, что должно позволить Румынии стать крупнейшим производителем природного газа в Евросоюзе. Поставки будут осуществляться в виртуальной торговой точке в Румынии м должны будут обеспечить бесперебойные поставки природного газа в Молдову.

"С началом добычи мы будем получать примерно четверть потребляемого нами природного газа из месторождения Neptun Deep, – пояснил журналистам глава Минэнерго Дорин Жунгиету.

На вопрос о цене на голубое топливо от Neptun Deep он не дал определенного ответа.
  • Вчера, 22:58
  • DTV
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