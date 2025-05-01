Основные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Тирасполь
09:00 Церемония поднятия Знамени Победы Площадка перед Дворцом детско-юношеского творчества
10:00 Республиканская акция-шествие «Бессмертный полк - Приднестровье» Ул. Покровская (от театральной площади)
10:40 Торжественная церемония возложения венков и цветов к могилам павших воинов руководством республики Мемориал Воинской Славы
11:00 Торжественное открытие экспозиционных залов Государственного историко-краеведческого музея, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Государственный историко-краеведческий музей
11:00 – 17:00 Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Победный май», мастер-классы, концерт Екатерининский парк
Города и районы республики
09:00 Торжественные церемонии возложения венков и цветов к могилам павших воинов Мемориалы Воинской Славы
10:30 Автомотопробег по городу Тирасполю с выездом на Кицканский плацдарм Тирасполь, старт на привокзальной площади
14:00 – 19:00 Работа подвижных концертных бригад с использованием военных автомобилей для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны во дворах проживания с концертной программой Микрорайоны городов (районов) республики
14:00 – 19:00 Работа подвижных вещательных станций озвучивания на военной технике открытого типа по центральным улицам городов (районов) республики с творческими коллективами и трансляцией песен военных лет Микрорайоны городов (районов) республики
18:55 Республиканская минута памяти «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания» Трансляции по радио и ТВ, на экранах на площадях городов, ретрансляторах
19:00 – 21:00 Праздничные концертные программы Открытые культурные площадки городов (районов)
21:00 Праздничный салют Тирасполь, площадь им. А. В. Суворова
Акция «Бессмертный полк»
08:15 Днестровск – по улице Строителей от МОУ «Днестровская средняя школа № 2» до МУ «ДК «Энергетик». После торжественного митинга на площади состоится церемония возложения цветов и лития на бульваре Энергетиков у памятника защитникам родной Земли
08:30 Бендеры – ул. Ленина, ул. Суворова, площадь Героев
08:30 Григориополь – от памятного знака в честь основания села Делакеу по площади защитников Приднестровья города
09:00 Слободзея – Мемориал Славы русской части города, ул. 50 лет Октября, ул. Ленина, ул. Фрунзе
09:30 Дубоссары – площадь Защитников, ул. Горького, ул. Ленина, ул. Дзержинского, площадь Победы. По окончании торжественной церемонии на площади Победы участники шествия направятся к Мемориалу Воинской Славы
09:30 Рыбница – от площади Победы (ул. Кирова) к Мемориальному комплексу воинской славы
09:40 Каменка – от площади 60-летия Октября (улица Ленина) до Мемориала Славы в парке им. П. Х. Витгенштейна
10:00 Тирасполь – от театральной площади колонна пройдёт по ул. Покровской (25 Октября). Шествие завершит торжественная церемония возложения венков и цветов к могилам павших воинов на Мемориале Воинской Славы
Тирасполь
Праздничные мероприятия в столице начнутся в 9:00 с торжественной церемонии поднятия флага Приднестровской Молдавской Республики и Знамени Победы.
Одним из самых значимых событий этого дня станет шествие «Бессмертного полка». Движение колонны начнётся в 10:00 от здания Государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой и завершится у Мемориала Славы. Там будет объявлена минута молчания, затем все желающие смогут возложить цветы.
В 11:00 состоится торжественное открытие обновлённых экспозиционных залов Государственного историко-краеведческого музея, посвящённых героическим страницам Великой Отечественной войны.
В 13:00 тираспольчан и гостей столицы ждёт праздничная концертная программа «Победа в сердце каждого живёт» на сцене Екатерининского парка. С 9:00 до 15:00 на фонтанной аллее парка развернётся выставка декоративно-прикладного творчества, также будут проводиться увлекательные мастер-классы.
В микрорайоне Октябрьском праздник отметят концертным марафоном «Песни Победы», который начнётся в 18:00.
Республиканская минута памяти будет объявлена в 18:55.
С 19:00 до 21:00 в Екатерининском парке выступят рота Почетного караула и оркестр Главного штаба Вооружённых сил ПМР. В 21:00 ночное небо озарят огни красочного салюта.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.
Днестровск
В 8:00 на бульваре Энергетиков откроются творческие выставки. Шествие «Бессмертного полка» запланировано на 8:15. В это время колонна начнёт своё движение от школы № 2 и проследует до площади Дворца культуры «Энергетик». Затем начнётся торжественный митинг.
На соревнования по силовым видам спорта приглашают всех желающих: они пройдут в сквере у фонтана. Начало в 10:00. В 11:30 пройдут соревнования по воркауту.
Концертная программа запланирована на 18:00. На площади перед местным ДК будут звучать военные песни, а также любимые многими советские мелодии. После этого в 19:00 горожан и гостей Днестровска ждёт «Бал Победы» и большой праздничный концерт: с творческими номерами выступят местные артисты. После – массовые гуляния и салют.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.
Бендеры
В основном торжественные мероприятия будут проводиться на площади Освобождения. В 8:30 там стартует «Бессмертный полк».
Митинг и церемония возложения цветов на площади Героев намечены на 9:00.
В течение всего дня на площади Освобождения запланированы праздничные гуляния. С 14:00 – концерт «Спасибо за мир!», концерт детских вокальных коллективов. В 16:30 – караоке-конкурс в парке «Преображенский».
В 19:00 в Протягайловке всех желающих приглашают посетить кинотеатр под открытым небом. В сквере Дома культуры покажут фильм «В бой идут одни старики».
В 19:30 на сцене в центре Бендер выступит ВИА «Днестр», а в 21:00 – праздничный салют.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.
Слободзея
Праздничные мероприятия стартуют в 8:30 у Мемориала Славы русской части города. Там состоится митинг, возложение цветов, а также торжественное прохождение колонн школьников.
В 9:00 начнётся шествие «Бессмертного полка». По ходу движения к колонне будут присоединяться новые участники акции, в том числе преподаватели и студенты Слободзейского политехнического техникума, педагоги и учащиеся теоретического лицея-комплекса им. П. К. Спельник, школы № 1, горожане. Колонна остановится на площади районного Дома культуры по улице Фрунзе около 10:00. Там же состоится митинг и театрализованная постановка «Минувших лет живая память», по окончании которой пройдёт церемония возложения цветов и венков на Мемориале Славы.
В 19:00 на Аркадном комплексе творческие коллективы выступят с праздничным концертом: обещают «Катюшу», «Тёмную ночь» и, конечно, «День Победы». В это же время на площади Дома культуры русской части покажут театрализованное представление «Праздник со слезами на глазах…».
В продолжение – массовые гуляния и праздничный салют, который дадут в 21:30.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.
Григориополь
В 8:30 от памятного знака в честь основания села Делакеу до площади Защитников Приднестровья пройдёт шествие «Бессмертного полка». Затем начнётся торжественный митинг «Память жива…», после чего на мемориал «Скорбящая мать» все желающие смогут возложить живые цветы.
По завершении официальных мероприятий, в 10:00, на гребной базе можно будет угоститься солдатской кашей. Там же выступят местные творческие коллективы.
В это же время на стадионе Центрального парка культуры и отдыха стартует праздничная программа солистов и коллективов образовательных учреждений. На аллее парка свои работы представят юные умельцы – представители коллективов декоративно-прикладного творчества, художественного отделения школы искусств, а также ДДЮТ.
В течение всего дня в парке будут идти футбольные баталии, а также соревнования по настольному теннису, турнир по шахматам среди детей и взрослых, вольная борьба и другие состязания.
В 12:00 в «Зелёном театре» выступят местные артисты, а в 18:00 состоится «Бал Победы». Приглашаются все желающие. Большой праздничный концерт творческих коллективов запланирован на 19:00 (он также пройдёт в «Зелёном театре»).
А в 21:00 в честь Дня Победы дадут праздничный салют, после чего начнутся массовые гуляния.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.
Дубоссары
Памятные торжества начнутся с церемонии возложения цветов к памятникам на мемориалах в микрорайонах Коржево, Лунга и на Кургане Славы. Затем на главной площади города пройдёт торжественный церемониал, посвященный Дню Победы. В праздничный день в Дубоссарах состоится акция «Бессмертный полк». Сбор участников - с 9:00 на площади Защитников. Начало шествия колонны в 9:30. Колонна проследует к центру города.
После завершения торжественного церемониала дубоссарцы направятся к Мемориалу Воинской Славы.
По улице Советской будут организованы выставки под открытым небом и традиционная «землянка», где всех желающих будут угощать бесплатным чаем и гречневой кашей.
В праздничный день по городу будет работать агитпоезд. Артисты управления культуры посетят ветеранов Великой Отечественной войны на дому, чтобы исполнить их любимые песни.
Завершится праздник концертом в центре города, который начнётся в 18:00. В 21:00 будет дан салют.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.
Рыбница
Памятные мероприятия начнутся в 8:30 с возложения цветов к памятному знаку К. Н. Цветкова. Затем на площади Победы в 9:00 состоится церемония поднятия флагов и «Бал Победы».
Шествие «Бессмертного полка» запланировано на 9:30 от площади Победы. После этого в 10:15 пройдёт митинг и памятный церемониал «Война. Победа. Память». Место проведения – обелиск Славы.
С 11:00 свою работу начнут подвижные концертные бригады. Под окнами домов ветеранов они выступят с мини-концертами: прозвучат песни военных лет и любимые лирические композиции.
На большой концерт в 18:30 приглашают всех желающих. Мероприятие состоится на площади Победы. А в 21:00 прогремят залпы праздничного салюта.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.
Каменка
Основные мероприятия Дня Победы пройдут в Парке культуры и отдыха им. П. Х. Витгенштейна. В 9:00 там откроются тематические книжные и художественные выставки.
От площади 60-летия Октября в 9:40 начнётся шествие «Бессмертного полка».
Праздничный концерт «Память пылающих лет!» с участием творческих коллективов Каменского районного Дома культуры начнётся в 21:00. После этого всех ждёт «Бал Победы» и массовое гуляние.
Подробные афиши праздничных мероприятий в городах и районах ПМР опубликованы на сайтах госадминистраций.