На сценической площадке Екатерининского парка столицы сегодня снова звучали песни военных лет. Там прошел гала-концерт республиканского фестиваля военно-патриотической направленности «Марш Победы». Напомним, он стартовал 24 марта в Каменке - в 81-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Далее в соответствии с датами освобождения других населенных пунктов Приднестровья, местные артисты выступали с музыкальными программами. От города к городу переходил и символ Великой Победы – звезда, которую принимали и передавали дальше главы государственных администраций, передает novostipmr.com.
Сегодня участники фестиваля – артисты со всей республики от Каменки до Днестровска - поздравляли с 80-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Все песни были посвящены этой знаменательной дате.
Первыми выступили гости из Каменки. Солистка Народного эстрадного ансамбля «Лагуна» Елена Постика рассказала, что коллектив исполнил для тираспольчан свою авторскую песню «Бессмертный полк». Недавно на неё был снят клип: его премьера состоялась 9 мая на Первом Приднестровском телеканале.
«Композиция появилась в этом году. В преддверии 80-летия Великой Победы нас переполняли эмоции, и каждый хотел выразить свою благодарность героическому народу за его подвиг. Начали думать, размышлять, делиться идеями: в итоге родилась трогательная песня, которая уже завоевала внимание зрителей», - рассказала певица.
Народная вокальная группа «Санлайт» из Рыбницы сегодня тоже в Тирасполе. Девушки подготовили лирические композиции, которые знает каждый буквально с детства: «Катюша», «Казаки», «Огонёк» и другие песни - зрители подпевали вместе с артистками. Рыбничанки признались, что участие в патриотических мероприятиях – это их долг.
«Нам это близко по душе, по духу и воспитанию. Мы очень рады, что сегодня оказались здесь. Знаем, что без прошлого нет будущего. Нет будущего не просто для отдельно взятого человека, а у всего государства, страны. Поэтому наш долг помнить, чтить и гордиться подвигом наших дедов и прадедов. Благодаря им мы можем жить в мире на родной земле», - отметили они.
Песню «Ты ждёшь, Лизавета» в сопровождении ансамбля «Орион-Данс» исполнила Наталья Кирка, представляющая приднестровскую столицу. Певица призналась, что композицию знает с самого детства. Её всегда пели за большим праздничным столом всей семьёй.
Гала-концерт собрал лучших исполнителей не только вокального направления, но и хореографии. Зрители увидели трогательные постановки от танцевальных коллективов «Амели» (Рыбница), «Сувенир» и «Талисман» (Днестровск), «Ритмик-Данс» и «Юникс-ритм» (Слободзейский район), «Феличита» и «Орион-Данс» (Тирасполь) и многих других. Также звучали литературные композиции. С тематической коллекцией одежды выступила Образцовая студия моды «Миллениум».
47 номеров, порядка 30 артистов и трёхчасовая концертная программа - тираспольчане и гости столицы с удовольствием посетили «Марш Победы». Взяв с собой детей и внуков, они вместе с артистами пели любимые песни, выражая свою благодарность солдатам-освободителям за мир.
Всех участников фестиваля отметили дипломами.
Напомним, что организаторами «Марша Победы» являются госслужба по культуре и историческому наследию, а также госадминистрации республики.