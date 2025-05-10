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Молдова меняет подход к бедности - вводится многомерная оценка

Молдова меняет подход к бедности - вводится многомерная оценка
источник фото:overclockers.ru

Национальное бюро статистики Молдовы в этом году начнет измерять многомерную бедность, отходя от оценки только по доходам. Новый подход может изменить статистику числа бедных в стране, передает bloknot-moldova.ru.

Ранее бедность в Молдове оценивали по абсолютному монетарному критерию - доходам ниже черты бедности. По данным Logos-pres, треть населения живет за этой чертой. 

Теперь, как в большинстве стран ЕС, будет применяться многомерный метод, учитывающий доступ к здравоохранению, образованию, жилью и занятости.

С 2016 года Молдова изучала опыт ЕС, а в 2022 году НБС провела первые расчеты по методу Алкира-Фостера с 11 критериями, исключив из показателей состоятельности такие блага, как стиральная машина или телевизор.

По словам главы НБС Олега Кары, в 2025 году Индекс многомерной бедности станет официальным показателем. 

- Этот метод позволит глубже понять бедность и разработать меры для ее преодоления, учитывая национальные особенности, - отметил Кара.
  • 10-05-2025, 21:50
  • DTV
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