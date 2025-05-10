Национальное бюро статистики Молдовы в этом году начнет измерять многомерную бедность, отходя от оценки только по доходам. Новый подход может изменить статистику числа бедных в стране, передает bloknot-moldova.ru.
Ранее бедность в Молдове оценивали по абсолютному монетарному критерию - доходам ниже черты бедности. По данным Logos-pres, треть населения живет за этой чертой.
Теперь, как в большинстве стран ЕС, будет применяться многомерный метод, учитывающий доступ к здравоохранению, образованию, жилью и занятости.
С 2016 года Молдова изучала опыт ЕС, а в 2022 году НБС провела первые расчеты по методу Алкира-Фостера с 11 критериями, исключив из показателей состоятельности такие блага, как стиральная машина или телевизор.
По словам главы НБС Олега Кары, в 2025 году Индекс многомерной бедности станет официальным показателем.
- Этот метод позволит глубже понять бедность и разработать меры для ее преодоления, учитывая национальные особенности, - отметил Кара.