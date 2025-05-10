В Бендерах более 300 человек приняло участие в Велопробеге памяти. Они преодолели 15 километров, побывав во всех памятных местах города. Финиш был в Александро-Невском парке. В акции также участвовали глава госадминистрации Роман Иванченко и председатель Бендерского горсовета Юрий Кара, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».
Первая остановка у Мемориала славы на площади Героев. Участники акции возложили цветы к Вечному огню. Следующая остановка - памятник в честь 40-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков у парка Победы в микрорайоне Ленинском.
Велопробег памяти проходит два раза в год: ко Дню Победы и дню Освобождения города Бендеры от немецко-фашистских захватчиков.
«Хочу ещё раз поздравить с этим прекрасным праздником, с Днём Победы советского народа в ВОВ. Нам надо помнить, не допускать повторения этих страшных событий, возрождения фашизма и нацизма. Велопробег - это уже добрая традиция. Меня радует позитивное настроение всех участников. Для тех, кто редко садится на велосипед, это серьезное испытание, я рад, что они его прошли. Призываю и других бендерчан присоединяться к этой прекрасной акции», - отметил глава Бендер.
Роман Иванченко участвует в велопробеге каждый раз и уже третий год подряд берёт с собой сына.
На финише всех участников веломарша угостили горячим чаем и булочками. А в завершении акции вместе с артистами все спели «День Победы».