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фото:novostipmr.com
Три золотые и одну серебряную медали завоевали приднестровские боксёры в чемпионате Молдавии среди юниоров до 16 лет.
Чемпионами в своих весовых категориях стали братья Никита Слепой (50 кг) и Кирилл Слепой (57 кг). Оба боксёра из Тирасполя, сообщает novostipmr.com.
Ещё одно золото завоевал бендерчанин Сергей Спортько - приднестровец боксировал в весовой категории до 63 кг.
Серебряным призёром чемпионата стал тираспольчанин Данил Танасевский. Спортсмен боксировал в весовой категории свыше 80 кг.
Завершился сезон в чемпионате Молдавии по гандболу
В СДЮШОР-1 состоялась церемония вручения медалей лучшим командам чемпионата Молдавии сезона - 2024/2025.
Женская команда СДЮШОР-1 отстояла титул чемпиона, одержав 8 побед в 8 матчах. Тираспольчанки обошли в турнирной таблице соперниц из Кишинева и Бельц.
Мужская команда СДЮШОР-1 по итогам сезона завоевала серебряные медали. Тираспольчане уступили золото кишиневскому «Олимпусу».
Лучшими игроками в составе команд стали Влада Бевз и Влад Караман.
- 10-05-2025, 22:02
- DTV
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