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Спортивные достижения

Спортивные достижения
фото:novostipmr.com

Три золотые и одну серебряную медали завоевали приднестровские боксёры в чемпионате Молдавии среди юниоров до 16 лет.

Чемпионами в своих весовых категориях стали братья Никита Слепой (50 кг) и Кирилл Слепой (57 кг). Оба боксёра из Тирасполя, сообщает novostipmr.com.

Ещё одно золото завоевал бендерчанин Сергей Спортько - приднестровец боксировал в весовой категории до 63 кг.

Серебряным призёром чемпионата стал тираспольчанин Данил Танасевский. Спортсмен боксировал в весовой категории свыше 80 кг.


Завершился сезон в чемпионате Молдавии по гандболу

В СДЮШОР-1 состоялась церемония вручения медалей лучшим командам чемпионата Молдавии сезона - 2024/2025.

Женская команда СДЮШОР-1 отстояла титул чемпиона, одержав 8 побед в 8 матчах. Тираспольчанки обошли в турнирной таблице соперниц из Кишинева и Бельц.

Мужская команда СДЮШОР-1 по итогам сезона завоевала серебряные медали. Тираспольчане уступили золото кишиневскому «Олимпусу».

Лучшими игроками в составе команд стали Влада Бевз и Влад Караман.
  • 10-05-2025, 22:02
  • DTV
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