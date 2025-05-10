В Одессе активно готовятся к открытию курортного сезона 2025 года, уделяя особое внимание безопасности отдыхающих на пляжах. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, подчеркнув, что приоритетной задачей является проверка доступности бомбоубежищ и других мер защиты. В условиях продолжающегося конфликта, обеспечение безопасности на пляжах становится ключевым условием их открытия, пишет edinaya-odessa.org.
Сейчас в городе проводится тщательная инспекция пляжных зон. Специалисты проверяют наличие и исправность громкоговорителей, предназначенных для оповещения о воздушных тревогах. Кроме того, не все пляжи пока оснащены доступными бомбоубежищами, что является обязательным требованием для их функционирования. Как отметил Олег Кипер, безопасность людей остается на первом месте, но при этом важно предоставить жителям и гостям города возможность отдохнуть и укрепить здоровье, наслаждаясь солнцем и морем, которые он назвал «самым крутым витамином».
В 2025 году в Одессе планируется открыть 48 пляжей, однако окончательное решение будет принято только после завершения всех проверок на соответствие стандартам безопасности. Соответствующее распоряжение о начале работы пляжей будет подписано, как только власти убедятся, что зоны отдыха полностью готовы к приему посетителей. Эта мера направлена на минимизацию рисков и обеспечение комфортного отдыха в условиях сложной обстановки.