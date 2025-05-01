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В Приднестровье приезжает больше туристов

В Приднестровье приезжает больше туристов
фото: Агентство по туризму ПМР

За 4 месяца 2025 года количество иностранцев, посетивших Приднестровье с туристической целью, увеличилось в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и более чем в 2,5 раза по сравнению с первыми 4 месяцами 2023 года.

В апреле 2025 года число туристов увеличилось почти в 1,3 раза и в более чем в 2,7 раза в сравнении с апрелем 2024 и 2023 годов соответственно, сообщается на сайте Агентства по туризму ПМР.

Количество туристов, приехавших в Приднестровье в апреле 2025 года на 31% больше, чем в марте этого же года.

Наибольшее количество туристов в апреле 2025 года приехало к нам из Молдовы, Польши, Германии, Италии, Великобритании, Румынии, Испании, Турции, Индии.

За четыре месяца этого года республику посмотрели представили 56 стран мира: 94% из них обращались в Туристический информационный центр.

Число посетителей ТИЦа за 4 месяца 2025 года превысило аналогичные показатели в 4,4 раз по сравнению с 2024 годом и более чем в 5,5 раз по сравнению с 2023 годом.

С момента открытия в июле 2021 года в Туристический информационный центр Приднестровья обратилось почти 9 300 человек, из которых почти 6 900 — иностранцы из 73 стран мира.
  • Вчера, 13:41
  • DTV
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