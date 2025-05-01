Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Молдове $90 млн на финансирование подпрограммы «Поддержка экономических возможностей и политики выработки устойчивости к изменению климата в Молдове».
Очередной транш помощи входит в текущую Рамочную программу партнерства с РМ и предназначен «для поддержки правительства в реагировании на энергетический и миграционный кризисы и повышения устойчивости к будущим потрясениям», передает Logos-Press.
Среди «будущих потрясений», помимо перечисленных — слабая возможность принимать соответствующие решения, исходя из стандартов ЕС. Готовность реагировать на любые чрезвычайные ситуации с климатом, энергетикой, рынком труда, наплывом мигрантов – основная цель программы ВБ.
«Молдова столкнулась с многочисленными кризисами, которые истощили покупательную способность домохозяйств и государственные ресурсы, обнажив слабые стороны модели роста страны, — сказала Ингуна Добрая, страновой менеджер Группы ВБ в Молдове. — У Молдовы есть уникальная возможность ускорить реформы, которые обеспечат более сильный экономический рост и более быстрое создание рабочих мест. Поддержка Всемирного банка будет лежать в основе важнейших реформ для создания функциональной рыночной экономики, повышения конкурентоспособности, оснащения рабочей силы необходимыми навыками и укрепления энергетической безопасности».
Поддержка будет сосредоточена на трех направлениях: повышение конкурентоспособности частного сектора; улучшение возможностей трудоустройства и образования для молодежи через дуальное образование в университетах; укрепление нормативно-правовой базы.
Повестка реформы устойчивости к потрясениям получит грант в размере $7,7 млн для программы «Молдова: рост, устойчивость и возможности для благополучия» (M-GROW) и грант в размере $8 млн от Глобального фонда льготного финансирования (GCFF) для поддержки усилий властей по борьбе с кризисом беженцев.
На сегодняшний день GCFF предоставил Молдове гранты в размере $67,22 млн, что позволило получить кредиты в размере $557,91 млн на льготных условиях. Деньги предоставлены по линии помощи от правительства Нидерландов.