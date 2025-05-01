Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. Обсуждали текущее положение дел. Наметили рабочие планы. Особое внимание уделено подведению итогов празднования 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Главы государственных администраций докладывали о проведенных мероприятиях. Отмечено активное участие граждан, невзирая на неблагоприятные погодные условия 9 мая. Основная программа выполнена везде. От ключевых событий – митингов, торжественных церемоний, шествий «Бессмертного полка», патриотических акций, больших концертов – нигде не отказались. Переносы были единичные – исключительно с участием большого количества детей. Руководители рассказывали, что празднование не ограничилось одним днем. Реализация цикла мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, началась еще в апреле. Василий Тищенко, к примеру, рассказал, что в Слободзейском районе в период с 29 апреля по 9 мая прошло 187 мероприятий патриотического толка. В Григориопольском районе за неделю провели порядка сотни, в рыбницком – 85, сообщили Президенту, передает пресс-служба Президент ПМР.
Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто был задействован в подготовке и проведении торжеств, и каждого, кто принял в них участие.
Упомянули на совещании и открытие первого блока Приднестровского историко-краеведческого музея. Президент поручил главам государственных администраций взять на личный контроль предоставление оцифрованных материалов, рассказывающих о городах и районах республики в годы Великой Отечественной войны. В государственном музее будет аккумулирована в электронном виде вся информация, чтобы любой посетитель мог ознакомиться с ней на единой площадке. Продумано соответствующее техническое оснащение. В музейном квартале продолжаются ремонтно-строительные и оформительские работы. Ориентиром для завершения следующего этапа является 2 сентября 2025 года. К юбилею республики уже готовятся. Разработан план мероприятий. Вадим Красносельский сообщил, что проведет совещание по его уточнению. Руководитель страны также акцентировал внимание на том, что текущий год объявлен Годом приднестровского народа. Президент нацелил на активизацию просветительской работы. Он подчеркнул, что граждане республики – от мала до велика – должны знать историю народа, частью которого являются. Поручено подготовить и провести тематические лекции в соответствующем возрасту слушателей формате.