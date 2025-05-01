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Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове и высылает дипломатов

Польша закрывает генконсульство РФ в Кракове и высылает дипломатов
источник фото: yandex.md

Генконсульство РФ в Кракове должно будет завершить свою работу не ранее, чем через 30 дней. Об этом заявила замглавы польского МИД Хенрыка Мосьцицкая-Дендыс, передает ТАСС.

"Как в случае с [консульством в Познани], российской стороне назначен срок, обычно, это срок не менее, чем 30 дней на закрытие дипломатического учреждения", - сообщила дипломат на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. Представительница ведомства не стала называть конкретную дату.

Трое дипломатов генконсульства РФ в Кракове будут объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть Польшу.

"Это решение касается только дипломатов. Вспомогательного, административного персонала это решение не касается", - сказала представительница ведомства. Она уточнила, что в российском генконсульстве в Кракове аккредитованы 3 дипломата и 4 сотрудника административно-технического персонала.
  • Вчера, 14:00
  • DTV
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